Polizei beendet Cannabis-Ernte

Bremen - Zivile Einsatzkräfte haben in Burglesum gut 200 Cannabispflanzen und rund 15 Kilogramm bereits abgeerntete Marihuana-Blüten beschlagnahmt. Das sagte gestern eine Polizeisprecherin. Nach intensiven Ermittlungen regten die Drogenfahnder der Polizei über die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Hockenstraße an. Dieser wurden dann vollstreckt. Bei der Durchsuchung wurde eine in Betrieb befindliche Groß-Indoorplantage mit fast 200 Cannabispflanzen entdeckt. Außerdem fanden die Zivilkräfte mehrere tausend Euro Bargeld und die üppige Menge an Marihuana-Blüten, die schon zur Trocknung aufgehängt waren. Neben dem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss der 39 Jahre alte Betreiber auch mit Ermittlungen wegen der Entziehung elektrischer Energie rechnen. Schließlich waren seine elektrischen Anlagen laut Polizeisprecherin so manipuliert, dass sie die notwendige Energie zur Versorgung der Pflanzen lieferten. Die Ermittlungen dauern an. - je

Bremen - Ein Räuber ist am Mittwoch in Oslebshausen bei seinem Fluchtversuch mit dem Fahrrad gestürzt. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten dann leichtes Spiel und nahmen den Mann vorläufig fest, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge versuchte gegen 12.15 Uhr ein Mann am Bahnhof in Oslebshausen sein Handy an einen 55-Jährigen zu verkaufen. Als dieser das Angebot jedoch ablehnte, schlug der Mann ihm ins Gesicht und entriss ihm seine Tasche. Mit der Beute flüchtete der 40-jährige Räuber auf einem Fahrrad in die Ritterhuder Heerstraße. Ein aufmerksamer Zeuge hörte die Hilferufe des 55-Jährigen und nahm die Verfolgung des Mannes auf. „Er rief dem Verdächtigen hinterher, dass er stehen bleiben soll. Diese Rufe lenkten den leicht alkoholisierten Täter so stark ab, sodass er sich umdrehte und ins Straucheln geriet“, so der Polizeisprecher. Der Räuber stürzte und verletzte sich im Gesicht. Die schnell eintreffenden Rettungskräfte brachten den verletzten Verdächtigen in ein Bremer Klinikum. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde er der Polizei übergeben. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes, hieß es weiter. - je Bremen - Ein seit Dienstag vermisste 84-Jährige, der zur Kurzzeitpflege im Stiftungsdorf Hemelingen an der Dietrich-Wilkens-Straße untergebracht ist, ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei gestern mit. Weiter hieß es: „Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.“ - je