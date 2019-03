Polizei beendet

Bremen – Noch um 2.40 Uhr drang wilder Partylärm aus einer Wohnung in der Falkenstraße (Bahnhofsvorstadt) – da alarmierten Anwohner die Polizei. „Überlaute Musik und mehrere hundert Personen ließen die Nachtruhe der Nachbarn nicht zu“, sagte ein Polizeisprecher. An der Wohnungstür gab sich ein 37-jähriger Bremer als Verantwortlicher zu erkennen. Die Polizisten wiesen ihn an, die Musik auszumachen und die Party aufzulösen, um so die Nachtruhe für die Nachbarschaft wieder herzustellen. Zudem forderten die Beamten die Gäste auf, die Wohnung zu verlassen. Damit sei der 37-Jährige nicht einverstanden gewesen, so der Sprecher. Der Mann begann, die Beamten wegzuschubsen. Mit seinem Mobiltelefon filmte er den Einsatz der Polizisten. Der Sprecher: „Den Hinweis auf die Vertraulichkeit des Wortes ignorierte der Tatverdächtige mehrfach.“ Und: „Da die Stimmung zunehmend aggressiver wurde, setzte die Polizei mehrere Streifenwagenbesatzungen ein, um weitere Eskalationen zu verhindern.“ Der 37-Jährige bekam Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Vorwurfs der „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“. Hinzu kommt der „unzulässige Lärm“, der als Ordnungswidrigkeit eingestuft wurde. Das Mobiltelefon beschlagnahmten die Beamten. Gegen 3.45 Uhr habe Ruhe geherrscht, hieß es. kuz