Schwerer Unfall auf A27 bei Bremen mit vier Autos – eine Person verletzt

Von: Marcel Prigge

Zu einem Unfall ist es auf der A27 bei Bremen gekommen. Vier Fahrzeuge fuhren ineinander, die Polizei räumt die Unfallstelle. (Symbolbild) © imago/Symbolbild

Ein Unfall auf der A27 bei Bremen hat für einen Stau gesorgt. Ein Mann ist verletzt worden, die Polizei hat die Unfallstelle geräumt.

Bremen – Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos ist es heute Morgen (27. Februar 2023) auf der A27 bei Bremen gekommen. Eine Person ist dabei verletzt worden. Es ist zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in Richtung Hannover gekommen.

Stau auf der A27: Unfall verursacht Verkehrsprobleme in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Vahr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Vahr. Nach ersten Aussagen seien die vier Autos ineinander gefahren. Dabei sei auch ein Mensch verletzt worden. Zwischenzeitlich musste die Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Laut Informationen der Beamten sind mittlerweile wieder beide Spuren freigegeben.

Unfall auf der A27 bei Bremen: Unfallhergang unklar

Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Zwischenzeitlich ist es wegen des Unfalls zu einem langen Stau gekommen, der den Berufsverkehr am Morgen stark einschränkte.

Weitere Polizeimeldungen: Auto bleibt auf Gleise stehen – Kleintransporter maßlos überladen

Ein weiterer Verkehrsunfall mit einem glücklicheren Ausgang sorge am Wochenende in Wildeshausen für Aufsehen. Am Samstagabend, 25. Februar, geriet ein Auto auf die Eisenbahngleise. Der sich nähernde Zug konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Verletzt wurde niemand.

Kuriose Meldung derweil aus Delmenhorst: Die Polizei musste auf der A1 einen Kleintransporter stoppen. Wie die Beamten schnell bemerkten, war der Transporter maßlos überladen. Das Auto wog 1400 Kilogramm zu viel. Der Mann, der Holzbohlen und Altmetall geladen hatte, durfte nicht mehr weiterfahren.