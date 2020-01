Politts Plan geht voll auf

Triumph mit de Ketele bei den 56. Bremer Sixdays – dank später Doublette

+ Die Bremer Sieger: Kenny de Ketele (re.) und Nils Politt hatten in der spannenden Finaljagd die beste Taktik. Foto: hekkel

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Was für ein furioses Finish! Es war exakt 23.08 Uhr, als Kenny de Ketele (34) und Nils Politt (25) am Dienstagabend in der ÖVB-Arena zur Attacke bliesen. Der alte Sixdays-Fuchs aus Belgien und sein Partner aus Köln, ein Straßen-Spezialist und Rookie bei Sechstagerennen, sorgten kurz vor Schluss der 60-minütigen Finaljagd mit einer Doublette (doppelter Rundengewinn) für die Entscheidung und triumphierten bei den 56. Bremer Sixdays.