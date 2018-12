Auf der politischen Bühne

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Kunst, sie kam Abend für Abend in Millionen Wohnzimmer. Sie erschien dort Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre in Gestalt der modernen Plastik „Large Two Forms“. Dass die Bronzearbeit des englischen Bildhauers Henry Moore (1898 bis 1986) in deutschen Wohnzimmern eine solche Präsenz hatte, lag an ihrem Standort.

Als Bundeskanzler hatte Helmut Schmidt (SPD) sich dafür eingesetzt, dass Moores Werk 1979 im Außenbereich des damaligen Bundeskanzleramts in Bonn aufgestellt wurde. Und damit war die Arbeit „Large Two Forms“ ständig in der „Tageschau“ zu sehen. Genau darauf dürfte Schmidt es abgesehen haben, denn er wusste sich die Medien zunutze zu machen. Und er verstand etwas von der Kunst der Inszenierung.

Zumal er den schönen Künsten näher stand, als manche vermuteten. Wieder und wieder hob er die Kunst auch auf die politische Bühne. All das und einiges mehr ist nun Thema des neuen Buchs „Mit großem Vergnügen und tiefer innerer Zustimmung – Helmut Schmidt und die schönen Künste“.

Der Journalist Werner Irro hat es geschrieben. Erschienen ist es als elfter Band der Reihe „Studien der Helmut- und Loki-Schmidt-Stiftung“ – womit wir in Bremen gelandet wären. In einem Bremer Verlag nämlich erscheinen die Studien der Stiftung, in der Edition Temmen. Autoren und Wissenschaftler untersuchen in den Bänden einzelne Aspekte des Schaffens und Wirkens der Schmidts.

Schmidt wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden

Der Band über Schmidt und die schönen Künste hat 152 Seiten und kostet 14,90 Euro. Er kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem sich die Aufmerksamkeit gerade wieder auf den 2015 gestorbenen Sozialdemokraten richtet – schließlich gilt es, am 23. Dezember Schmidts 100. Geburtstag zu würdigen.

In monatelanger Detailarbeit hat der kleine Bremer Verlag in seinen Räumen an der Hohenlohestraße die Veröffentlichung vorbereitet, die sich nun mit einem Aspekt des Wirkens Schmidts beschäftigt, der noch nicht völlig ausgereizt und ausgeleuchtet ist. Dabei ziehen sich Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Kunst durch Schmidts Leben. Schon auf der reformpädagogischen Lichtwarkschule, die er besuchte, spielten Kultur und Gestaltung eine große Rolle.

Und Schmidt – nach außen hin immer der präzise Analytiker, der scharfzüngige Redner, der unbeugsame Staatsmann – spielte Klavier. Damit wagte er sich (noch als Bundeskanzler) sogar an die Öffentlichkeit. In den legendenumwobenen Abbey-Road-Studios, wo einst die Beatles ihre Platten produziert hatten, nahm Schmidt 1981 am Flügel Platz, um mit Christoph Eschenbach und Justus Frantz Mozarts Konzert für drei Klaviere aufzunehmen. Das Ergebnis erschien als Langspielplatte. Überhaupt pflegte Schmidt viele und lange Freundschaften mit Künstlern – darunter auch der Schriftsteller Siegfried Lenz (1926 bis 2014).

Wie hat sie sich entwickelt, die Kunstaffinität Schmidts, der Bach liebte und Nolde verehrte? Wie sah Schmidt die Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft? Wie wirkte sich das auf sein politisches Handeln aus? Um Fragen wie diese dreht sich das Buch von Werner Irro. Er beschreibt, wie Schmidt am Ende seiner Amtszeit in Medien plötzlich als „Kanzler der Künste“ gefeiert wurde. Er beschreibt auch, wie in Schmidts Amtszeit die Künstlersozialversicherung zum Gesetz geworden ist – nicht zuletzt hatte das etwas mit der Hartnäckigkeit des „Machers“ und Kunstliebhabers Helmut Schmidt zu tun.

Hörspiel-Legende kommt auf die Bühne

Eine – das ist durchaus nicht übertrieben – Legende der Hörfunkunterhaltung erobert die sprichwörtlichen Bretter, die die Welt bedeuten: „Bremen Zwei“ und das Theater Bremen bringen „Dickie Dick Dickens“, eine Anfang der 60er-Jahre in Bremen produzierte humoristische Hörspielserie von Rolf und Alexandra Becker, erstmals auf die Bühne. Und zwar als Live-Hörspiel.

Der Termin: Mittwoch, 19. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater am Goetheplatz. In der Titelrolle: Oliver Mommsen – hier nicht (wie bislang im Bremer „Tatort“) als Kommissar, sondern als der Bösewicht „Dickie Dick Dickens“.

„Nach 17 Jahren ,Tatort‘-Kommissar als Kleinganove wieder auf die Bühne zurückzukommen, ist der Hammer“, so Mommsen: „,Dickie‘ hat einen enormen Charme, ist enorm lustig, aber auch enorm konsequent in seiner Arbeit. Es fließt Blut, aber es fließt eher Kabarett-Blut.“

Til Mette hat die Zeichnungen für die Bühne gemacht

Neben Mommsen sind die Theaterschauspieler Susanne Schrader, Guido Gallmann, Gabriele Möller-Lukasz, Martin Baum, Simon Zigah und Alexander Angeletta beim Live-Hörspiel auf der Bühne. „Alle Stimmen, Musik und Geräusche werden live auf der Bühne gespielt und produziert – ein dreidimensionales Live-Erlebnis“, heißt es bei Radio Bremen. Regie führt der Bremer Hörspielregisseur Hans Helge Ott. Die Bühnenzeichnung gestaltet der Bremer Karikaturist Til Mette.

Die legendäre, nicht ganz ernst gemeinte Krimiserie war bei der Erstausstrahlung 1960/61 ein „Straßenfeger“ und erlangte Kultstatus. „Die 37 Folgen in drei Staffeln sind bis heute unvergessen“, heißt es. Und: „Die Mischung aus Spannung und Absurdität, slapstickartigen Szenen, purzelnden Wortkaskaden und Wortspielereien sorgten für Amüsement.“

Die Serie spielt in den 20er Jahren in der Gangsterhochburg Chicago. Hier wird „Dickie Dick Dickens“ vom kleinen und unbedeutenden Taschendieb zum wichtigen und tonangebenden Gangsterboss.