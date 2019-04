Politiker im Rummelfieber

Bremen - Von Steffen Koller. Das sieht man auch nicht alle Tage: Rund 25 Bremer Politiker unterschiedlicher Fraktionen duellieren sich. Doch nicht in der Bürgerschaft oder auf einer anderen Wahlveranstaltung im Herzen der Hansestadt. Ohne Wahlprogramm im Gepäck, ohne großen Diskussionsstoff. Bei der ersten „Fünf-Fraktionen-Olympiade“ auf der Osterwiese zählt am Montagabend eine Mischung aus Kraft, Fingerspitzengefühl und Timing – mit überraschenden Ergebnissen.

Ein Bier zur Einstimmung, ein Zug an der Zigarette – und los geht das Kräftemessen der konkurrierenden Parteien. Erste Station: „Fröscheklopfen“. Schausteller Simon Fischer gibt den Startschuss über Megaphon, und schon beginnt das große Gehaue um den ersten Platz. Action, Krach, bange Blicke. Im Sekundentakt fliegen den Standmitarbeitern die Gummitiere um die Ohren – bis die FDP den ersten Treffer landet und so fünf Punkte einheimst. Keine Verschnaufpause, ab zur nächsten Station, der „Kullerbude“. Zeichnete sich der erste Wettkampf noch durch wildes Gehaue aus, geht es jetzt vielmehr um Fingerspitzengefühl. Und das hat nicht jeder. Aber die Sozialdemokraten, die sich mit insgesamt 970 Punkten den ersten Platz in dieser Disziplin sichern.

+ Immer feste drauf: Klaus-Rainer Rupp von den Linken beim Spiel „Hau den Lukas“. Foto: KOLLER

Immer mehr Schaulustige kommen hinzu. Ob das nun an der Politprominenz liegt oder an den zahlreichen Kamerateams, vermag keiner genau zu sagen. Der dritte von insgesamt elf Wettkämpfen steht an, und immer noch sind die „Olympia-Teilnehmer“ vielen Blicken ausgesetzt. Was soll‘s, Publikum sollten sie gewohnt sein. Basketball steht auf dem Programm,und schon nach wenigen Würfen merkt ein Grüner an: „Die Bälle sind schei...“ Ausreden gelten nicht. Die Bilanz liest sich letztlich auch gar nicht so schlecht, die Grünen werden Zweiter, nur die SPD ist besser. Kurzer Zwischenstopp am „Saloon“. Ein kühles Bier, dann steht „Looping the Loop“ auf dem Programm. Wer als erster einen Überschlag schafft, darf sich Sieger nennen – doch am Ende gibt es keinen. Kein Looping, keine Punkte, dafür einige, deren Kreislauf ordentlich am Limit ist.

+ Bier und Augenmaß: Lencke Steiner (FDP, r.) und Parteikollegin Lea Drewes beim Schätzen. Foto: KOLLER

Weiter zur nächsten Bude. Und diese birgt politische Brisanz. „Pferderennen“ nennt sich das Spiel. Nicht wenige erinnert das unweigerlich an die Galopprennbahn in der Vahr und die zukünftige Nutzung des Areals. Die Grünen werden Sieger. Ob das letztlich auch Einfluss auf das Gebiet haben wird, bleibt unbeantwortet. Man brauche jetzt einen „klaren Kopf“, ist aus Reihen der Partei zu hören. Und Recht sollen sie behalten, denn nun ist Augenmaß gefragt. 100 Gramm Bier müssen möglichst genau abgeschätzt werden. Keine Waage, nur Augenmaß ist erlaubt. Und wieder machen es die Grünen, was einen SPD-Kollegen dazu animiert, den Grünen das Gramm genaue Abwiegen als „Kernkompetenz“ zu attestieren. Verbale Scharmützel wechseln sich mit Gruppenfotos ab, dazwischen grölt eine riesige Orgel, und die nächste Aufgabe steht schon bereit: „Hau den Lukas“. Gerne gespielt, nur selten sieht das Ganze auch gut aus, probieren sich insbesondere die Herren mit Hammer. „Die richtige Haltung ist wichtig“, ruft ein Teilnehmer. Dieses Mal sichern sich die Linken den Platz an der Sonne und gehen mit fünf Punkten aus dem Spiel.

Es folgen Spiele auf Spiele. Und bald sind auch die letzten Lichtstrahlen über der Bürgerweide verschwunden. Letztlich geht der Gesamtsieg an die Grünen, dicht gefolgt von der SPD. Noch einen Platz auf dem Treppchen ergattern die Linken, ehe abgeschlagen die FDP auf dem undankbaren vierten Platz rangiert. Die Christdemokraten werden Letzter – und sind froh, dass das „nur ein Spiel war“. Ein ähnlicher Ausgang zur Bürgerschaftswahl Ende Mai wäre wohl eine „Katastrophe“, heißt es. Andere sagen, es zähle der Gedanke: „Hauptsache dabei.“