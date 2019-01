„Politik ist kein Lieferdienst“

Bremen – Von Jörg Esser. „Gewalt gegen andere hat bei uns nichts zu suchen.“ Bürgerschaftspräsident Christian Weber hat den gewalttätigen Angriff auf den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz scharf kritisiert. Die Tat mache „betroffen und fassungslos“, sagte der Sozialdemokrat am Dienstag beim Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft.

„Der Mensch Frank Magnitz hat unser Mitgefühl verdient“, fuhr Weber fort. Ihm fehle jedes Verständnis für solch einen Anschlag, der letztlich der AfD eher nützt als schadet. Die Tat spalte die Gesellschaft und sorge für weitere Hetze im Netz.

Der Neujahrsempfang im Zentrum der bremischen Politik, im Herzen der Demokratie sei eine „schöne Tradition“, sagte Weber vor rund 400 Gästen. Dazu zählten neben den Bürgermeistern Carsten Sieling (SPD) und Karoline Linnert (Grüne), Senatoren und Bürgerschaftsabgeordneten, Bürgermeistern und Landräten aus dem Umland, Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft auch Altvordere wie die Alt-Bürgermeister Jens Böhrnsen, Henning Scherf und Klaus Wedemeier (alle SPD) und der „ewige“ CDU-Landeschef und Kulturstaatsminister Bernd Neumann sowie als Ehrengäste die „Wasserretter“ von der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) und der Feuerwehr.

Der Präsident sorgt sich im Bürgerschafts- und Europa-Wahljahr 2019 um die Demokratie. Das jedenfalls wurde in seiner halbstündigen Rede deutlich. Er rief dazu auf, sich aktiv in die Politik einzumischen und damit die Demokratie zu stärken. Die Politik sei kein Lieferdienst. Und Demokratie sei kein Naturgesetz. „Demokratie ist eine Lebenshaltung, und die muss man lernen“, sagte Weber.

Die Demokratie sei längst kein Exportschlager mehr, fuhr der Präsident fort. Sie werde in ihren Grundfesten erschüttert. So leisteten sich die Vereinigten Staaten als eine der ältesten modernen Demokratien mit Donald Trump einen „anti-demokratischen Präsidenten“, zitierte Weber die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright. Trump sei nicht alleine. „In Ungarn, in der Türkei und Polen agieren die Regierungen alles andere als demokratisch“, sagte der Bürgerschaftspräsident. „In Brasilien ist ein Rechtspopulist an der Macht, der offen gegen Minderheiten hetzt.“ Und auch in Deutschland „bekommen populistische und extremistische Parteien immer mehr Zulauf“.

„Demokratie braucht auch ein Grundvertrauen in die Politik“, so Weber. Er kritisierte die Erwartungshaltung der Bürger an die Politik, die inhaltlich und zeitlich kaum noch zu sättigen sei. „Ich kann im Internet heute binnen Sekunden etwas bestellen, morgen ist es da. Ich kann im Internet eine Online-Petition starten oder eine Petition unterstützen – das dauert nur wenige Sekunden“, so Weber. Die politische Umsetzung aber nehme dann oft Jahre in Anspruch, weil Politiker in immer komplexeren Zusammenhängen Entscheidungen treffen müssten. EU-Recht, Datenschutz, Denkmalschutz und andere Vorschriften seien kompliziert.

Auch die Kommunikation werde immer wichtiger. „Wir müssen uns und unsere Themen besser erklären.“ Auch in den sozialen Netzwerken. „Wir können nicht ohne sie. Aber wir müssen aufpassen vor der Hetze, die die digitalen Stammtische in Sekundenschnelle verbreiten“, so Weber.

Die Demokratie brauche überzeugte Demokraten, ergänzte der Sozialdemokrat. „Das Demokratiemodell des Grundgesetzes ist ein Mitmachmodell, kein Zuschauermodell.“ Und so forderte er erneut und „immer noch“ einen verpflichtenden Politik-Unterricht von mindestens zwei Stunden in der Woche.

Extremisten und Emotionen

Ein Kommentar von Thomas Kuzaj

Vermummte schlagen einen politischen Gegner krankenhausreif – mitten in der Stadt. Mit schweren Kopfverletzungen bleibt er am Boden liegen. Handwerker, die in der Nähe einen Wagen beladen, finden ihn. Szenen aus der Weimarer Republik? Nein, Szenen aus der Gegenwart. Der Angriff auf den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz zeigt, zu was Zuspitzung und Extrempositionen führen. Da geht es nicht mehr um Argumente, sondern um Emotionen. Da geht es nur noch ums Plattmachen – buchstäblich.

Wenn man nicht mehr miteinander reden kann, hat man ein Problem. Zur Demokratie gehört die Freiheit des Andersdenkenden, um es mal in Anlehnung an ein berühmtes Rosa-Luxemburg-Zitat zu sagen. Das ist anstrengend und zuweilen sehr schwer zu ertragen, besonders im Hinblick auf die AfD. Eine Demokratie muss im Mit- und Gegeneinander der Positionen vieles aushalten. Und sie kann es auch. Gewalt gegen Menschen aber gehört nicht dazu, Angriffe auf die Menschenwürde sind nicht zu tolerieren.

Der Grüne Cem Özdemir liegt richtig, wenn er sagt: „Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt.“ Er spricht damit eigentlich bloß eine Selbstverständlichkeit aus. Eine demokratische Selbstverständlichkeit, die im Zeitalter von Zuspitzungen und Extrempositionen schon extra betont werden muss. Traurig.

Ebenso traurig ist es, dass die Bremer AfD ein Schock-Foto des schwerverletzten, blutenden Frank Magnitz veröffentlicht hat. Das zeigt nur, wie die sinnlose Straftat vom Goetheplatz einer Partei, die Extrempositionen vertritt, nun dabei hilft, weiter Emotionen zu schüren, Stimmung zu machen. Von „Attentat“ und „Terroristen“ ist da die Rede – die Wortwahl sagt alles. So gesehen, haben die Täter nicht allein die Menschenwürde verletzt, sondern auch der AfD in die Karten gespielt.