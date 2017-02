Bremerhaven - Heute, Montag, soll es wieder losgehen für die „Polarstern“. Das Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven startet zur Expedition zu den Gletschern der Antarktis. An Bord: 50 Wissenschaftler.

Wie hat sich der westantarktische Eisschild im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten verändert? Und was bedeutet das für den heutigen und zukünftigen Anstieg des Meeresspiegels? Das sind die Kernfragen der Expedition.

Für die 50 Teilnehmer von Punta Arenas (Chile) in Richtung des antarktischen Amundsenmeeres. In dieser Region ist der Eismassenverlust derzeit so groß, wie nirgends sonst in der Antarktis, wie eine AWI-Sprecherin sagt. Erstmalig in der Antarktis soll das Meeresboden-Bohrgerät Marum-Mebo 70 zum Einsatz kommen. Risse im antarktischen Larsen-Schelfeis und im Brunt-Eisschelf, das die britische Polarstation Halley beheimatet, stehen derzeit unter Beobachtung. Noch stärker als in diesen Regionen im atlantischen Sektor der Antarktis schreitet der Eismassenverlust jedoch im pazifischen Sektor des Kontinents voran: im Amundsenmeer, wie es heißt.

Hierhin führt die aktuelle Expedition des Forschungsschiffes, um Veränderungen des Eisschildes und seinen Beitrag zur Höhe des Meeresspiegels in der Vergangenheit zu untersuchen und so Prognosen für die Zukunft zu verbessern. Den Angaben zufolge ist der globale Meeresspiegel zwischen den Jahren 1901 und 2010 um 19 Zentimeter angestiegen. Prognosen für die Zukunft schwanken zwischen 26 und 82 Zentimeter Anstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. Es könnte aber auch mehr sein, sagt das AWI. Zukunftsprognosen für den Meeresspiegelanstieg seien wichtig, weil sie mögliche Anpassungen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels beispielsweise durch Küstenschutzmaßnahmen mitbestimmten.

Während Computermodelle die Kopplung zwischen Eis und Ozean mittlerweile gut abbilden, liegen noch immer zu wenige Daten über das Verhalten der Eisschilde in der Antarktis vor, sagen die Bremerhavener. „Wir wollen deshalb erforschen, mit welcher räumlichen und zeitlichen Variabilität und in welchem Tempo sich der westantarktische Eisschild in der Vergangenheit vorgeschoben und zurückgezogen hat“, sagt Dr. Karsten Gohl vom AWI. „Insbesondere in der Region des Amundsenmeeres beobachten wir seit einigen Jahrzehnten einen ungewöhnlich rapiden Eisschildrückzug, der als Vorläufer für einen Kollaps des gesamten westantarktischen Eisschildes vermutet wird“, sagt der wissenschaftliche Fahrtleiter der „Polarstern“-Expedition.

Anhand von Sedimentkernen auf dem eisfreien Kontinentalschelf wollen die Wissenschaftler herausfinden, wann und wie weit das Amundsenmeer in der Erdvergangenheit von Eis bedeckt oder offen war. Die entsprechenden Informationen stecken in den Resten von Kleinstalgen, die als Sedimente im Meeresboden lagern. Um ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken, kommt erstmals in der Antarktis das Meeresboden-Bohrgerät Mebo 70 des Marum (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen) zum Einsatz. Es kann Kerne bis zu einer Gesamtlänge von 70 Metern erbohren. Anschließende Analysen erlauben dann Rückschlüsse auf die früheren Wassertemperaturen und die Vereisungsgeschichte des Amundsenmeeres. - gn