„Traumfrau verzweifelt gesucht“: Pointenreiche Komödie

Martin Brücker und Lesley Jennifer Higl spielen unter der Regie von Heidi Jürgens die Rollen in der Komödie „Traumfrau verzweifelt gesucht“ auf dem Theaterschiff an der Tiefer.

Bremen - Von Rieke Klotz. Eine moderne Version von Tony Dunhams „Heartland“ zeigt Heidi Jürgens bei ihrem Regiedebüt auf dem Theaterschiff. Dabei nimmt sie alle Singles bei der Hand, die sich in der Welt des Online-Datings verloren fühlen. „Traumfrau verzweifelt gesucht“ entpuppt sich als eine pointenreiche Komödie mit ganz viel Herz über das erste, blinde Kennenlernen zwischen Mann und Frau.

Unter der Regie von Heidi Jürgens verkörpern der Hamburger Schauspieler Martin Brücker den hilflos verzweifelten Single Harald und seine Kollegin Lesley Jennifer Higl dessen beste Freundin Henriette. Harald ist zum ersten Mal seit sieben Jahren alleine und bekommt sein Leben nicht mehr auf die Reihe. Würde Henriette nicht des öfteren vorbei kommen und Essen bringen, wäre Harald längst verhungert. Um den leidenden Junggesellen von seiner Ex-Flamme Julia abzulenken, beschließt Henriette ihn bei einem Online-Dating-Portal anzumelden. Im Internet stößt Harald auf die verschiedensten Typen Frau, fühlt sich jedoch von keiner angezogen. Weiterhin verleugnet er die Trennung von Julia und hofft, dass diese eines Tages zu ihm zurückkehren wird. Das Theaterstück wird immer wieder durch Monologe Haralds unterbrochen, in denen er dem Publikum erzählt, wie unangenehm und falsch ihm Online Dating vorkommt und dass er doch einfach nur seine Julia zurück will. Es wird viel gelacht, als die verschiedenen Dates von Harald ihm ihre jeweilige Geschichte erzählen. Da ist zum Beispiel die sportliche und aufgedrehte Trish aus Amerika, die Harald bei ihrer ersten Verabredung direkt von ihren tiefsten Problemen und Sorgen erzählt, oder die sexbesessene Gaby, die sich selbst als „Online-Dating-Junkie“ bezeichnet und die Männer reihenweise abschleppt. Mit ihr trifft sich Harald in einem Club, kommt am Ende jedoch nicht „zum Schuss“.

Immer wieder aus der Szene gerissen

Durch das Einbeziehen eines Beamers gelingt es der Regisseurin, das Stück immer wieder aus der Szene zu reißen und interessant zu gestalten. Es werden „Selfies“ von Harald auf die Wohnzimmerwand projiziert und auch das Fernsehprogramm und die Online-Nachrichten für den Zuschauer so zugänglich gemacht. Vor allem Lesley Jennifer Higl erntet am Ende des Abends tosenden Applaus, da sie neben der Hauptrolle Henriette auch alle „Dates“ von Harald spielt und sich in einem ständigen Kostümwechsel befindet.

Am Beispiel von Harald zeigt die Dating-Komödie „Traumfrau verzweifelt gesucht“, dass auch das Singleleben in der heutigen, modernen Zeit ganz und gar nicht einfach ist, und die Erfindung des Internets das Kennenlernen nicht unbedingt erleichtert hat.

Ob der unglückliche Single online seine große Liebe findet oder die heiß ersehnte Ex-Freundin Julia zurückkommt, das ist auf dem Theaterschiff an der Tiefer bis 18. März ganz häufig zu sehen. Karten für die diversen Aufführungen gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.