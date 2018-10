Der Poet und die Oase

150 Jahre dänisches Honorarkonsulat

+ Das Wappen zeigt es an – im Haus Schlachte 15–18 ist das Honorarkonsulat des Königreichs Dänemark zu finden. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Denmark first. Das gilt zumindest hier und heute in Bremen.“ So formulierte es der dänische Honorarkonsul Eduard Dubbers-Albrecht am Donnerstag vor 250 Gästen in der Oberen Rathaushalle – beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen des dänischen Honorarkonsulats an der Weser. „Denmark first“ – für die Familie des Redners gilt das schon lange. Seit 150 Jahren, um genau zu sein. Denn seit 1868 führt die Kaufmannsfamilie Dubbers das dänische Honorarkonsulat an der Weser.