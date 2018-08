Grundschüler besuchen Lesepatin Linnert: „Plumpsklo“ und Spinnweben

Zu Besuch im Hastedter Kleingarten von Bürgermeisterin, Finanzsenatorin und Lesepatin Karoline Linnert: Mädchen und Jungen aus der „Gazellenklasse“ der Grundschule an der Andernacher Straße in Tenever.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), wir haben es an dieser Stelle verschiedentlich erwähnt, ist Lesepatin der „Gazellenklasse“ in der Grundschule an der Andernacher Straße in Tenever. Und im Rahmen dieser Patenschaft gibt es einige regelmäßig wiederkehrende Termine.

Mal fährt Linnert nach Tenever und liest den Kindern etwas vor. Und mal kommen die Mädchen und Jungen nach Hastedt und besuchen die Bürgermeisterin im Kleingarten. Jetzt war es wieder so weit: Sommer-Besuch bei der Senatorin im Garten.

Schon um 11 Uhr am Vormittag fing der Grill an zu qualmen und kurze Zeit später tobten 17 der 20 frischgebackenen Viertklässler durch den Garten ihrer Lesebotschafterin. Und während die Klassenlehrerin Elsie Benger-von Ahnen beim Grillen (es gab vegetarische Würstchen) half, mussten die Kinder schon bald das erste Mal die Frisbee-Scheibe aus den Bäumen holen. Andere spielten Fußball.

Auch das Parzellenhäuschen weckte das Interesse der „Gazellen“-Kinder. „Was ist denn hinter dieser Tür da?“ Nicht alle der Schüler waren schon einmal in Linnerts Garten zu Besuch gewesen. Antwort der Senatorin: „Ihr könnt ja mal gucken. Ich glaube, da gibt es im Moment vor allem Spinnweben.“ Für manche Kinder neu und auch etwas fremd („da gibt es ja gar kein Wasser!“), hatten andere schon die Scheu vor dem parzellentypischen „Plumpsklo“ verloren.

Vor allem Gartenbotschafterin

Lesebotschafterin Linnert war an diesem Tag vor allem Gartenbotschafterin – und verteilte dabei eine ganze Reihe von Aufgaben an die Kinder, denen die Gartenarbeit offenkundig Spaß machte. Bald waren alle Bäume und Büsche gegossen.

Drei Mädchen wollten wissen: „Dürfen wir die Schubkarre nehmen und die Äpfel aufsammeln?“ Ja, klar, das durften sie. Linnert mit der Routine der erfahrenen Kleingärtnerin: „Seid vorsichtig, dass Ihr nicht in die Wespen greift. Und wenn Ihr Äpfel essen wollt, dann nehmt lieber die vom August-Apfelbaum. Die schmecken schon. Die Äpfel von den anderen Bäumen sind noch nicht reif.“

Als die dritte Bitte um eine Gartenarbeitsaufgabe von den Kindern kam, warnte Linnert die Kinder lachend: „Wenn Ihr so weitermacht, lasse ich euch Unkraut zupfen!“ Und selbst diese sonst ja oft nicht so wahnsinnig beliebte Gartenarbeit löste Interesse und Begeisterung aus.

Linnert: „Wenn Ihr so weitermacht, dann müsst Ihr demnächst jede Woche zu mir in den Garten kommen!“ Aber nun ist erst einmal die Senatorin wieder dran – mit dem Vorlesen in Osterholz-Tenever nämlich.

Cicero in Bremerhaven

Werke des italienischen Künstlers und Stipendiaten des Bremerhavener Wilke-Ateliers, Carmelo Cicero, sind ab Dienstag, 4. September, in den Räumen der Arbeitnehmerkammer in der Seestadt (Barkhausenstraße 16) zu sehen. Zur Eröffnung spricht um 18.30 Uhr Dr. Heinz Weber vom Wilke-Atelier.

Er führt in die Arbeiten des Künstlers ein. Cicero selbst beschreibt seine Werke so: „Cicero beschreibt den Ansatz seiner Werke so: „Die Ratio allein – nur ein Teil dessen, was den Menschen ausmacht – kann das mysteriöse Ganze nicht begreifen.“ Seine Bilder widmen sich diesem Themenfeld. Cicero arbeitet als freischaffender Künstler in Köln und Rheinland-Pfalz. Viele seiner Arbeiten befinden sich in öffentlichem Besitz, beispielsweise im Besitz des Deutschen Bundestags. Der Künstler hat zudem an der Bremerhavener Sommerakademie unterrichtet.

Der Geiger und die Pianistin

Am Freitag, 31. August, tritt die Songwriterin Johanna Borchert um 20 Uhr im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf. Aber nicht nur das! Der Bremer Geiger Johannes Haase spielt am Montag, 3. September, um 20 Uhr in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) – und zwar gemeinsam mit der Berliner Pianistin und Sängerin Borchert. Die beiden passen zueinander.

Borchert gilt als experimentierfreudige „Klangsucherin“. Haase „bewegt sich als äußerst vielseitiger Geiger auf elektrischem und modernem Instrumentarium im Grenzgebiet von zeitgenössischer Musik, Jazz und improvisierter Musik“, wie ein Sprecher es formuliert. Karten für Borcherts Solo-Auftritt im Sendesaal kosten 25 Euro (ermäßigt: 15 Euro). In der Villa Sponte gilt: Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.