Plötzlicher Geldregen in der Innenstadt: Menschentraube greift beherzt zu

Bremerhaven - Geldscheine, die vom Himmel fallen: Was zunächst wie ein Wunder aussah, entpuppte sich später als Scherz. Ein Anrufer hatte die Polizei am Mittwoch darüber informiert, dass es auf eine Straße in der Bremerhavener Innenstadt Banknoten regne.

Es habe sich bereits eine Menschenansammlung gebildet, die sich über das Geld hermache. Doch offenbar währte die Freude der Passanten nicht lange, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Scherzkeks bleibt unerkannt

Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Menge bereits aufgelöst. Die vermeintlich echten Geldscheine entpuppten sich bei näherer Betrachtung der auf den Boden liegenden Reste als Spielgeld. Wer sich den Scherz erlaubte, konnte die Polizei nicht klären.

