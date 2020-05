Plausch mit dem Bundespräsidenten

Steinmeier telefoniert mit Bremer Heim und verspricht Besuch

+ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefoniert an seinem Schreibtisch mit einer Bewohnerin und einer Mitarbeiterin der Bremer Heimstiftung. Foto: DPA

Bremen – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegerinnen in der Corona-Krise als „gelebte Solidarität“ gewürdigt. Dabei bezog er ausdrücklich diejenigen mit ein, die schwerkranke Angehörige zu Hause pflegen. „Sie gehen dabei oft bis an die eigenen Grenzen und darüberhinaus“, sagte Steinmeier in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft.