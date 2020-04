Umweltschützer planen Insektenschaugarten am Bremer Weserwehr

Platz mit „Wow-Effekt“

+ Eine Heimat für Bienen und Co. wollen Heike Schumacher und Michael Kinder im Insektenschaugarten schaffen. Die Pläne dafür sind bereits fertig. Foto: KOLLER

Schwindender Lebensraum, Monokulturen und Klimafaktoren führen seit Jahren zum massenhaften Aussterben von Insekten. Dabei sind diese so wichtig, nicht nur für die Pflanzenwelt weltweit, auch in Bremen braucht es Wildbienen, Fliegen und Co., um das natürliche Gleichgewicht in der Waage zu halten. Der Landesverband Bremen des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) setzt sich dafür ein und plant einen „einzigartigen Insektenschaugarten“ am Weserwehr. Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen ihre Idee vor.