Auf ehemaligem Bundesbankgelände entstehen 170 Wohnungen

Hochhaus schafft Freifläche

Blick von der Ecke Salvador-Allende-Straße/Kohlhökerstraße auf den geplanten Neubau. Das 14-geschossige Hochhaus soll von hier aus kaum zu sehen sein.

Bremen - Von Ralf Sussek. Wo einst das Geld regierte, soll nun ein Wohnquartier entstehen: Auf dem Gelände rund um das ehemalige Bundesbank-Gebäude an der Kohlhökerstraße sind 170 Wohnungen in parkähnlicher Umgebung geplant, heißt es beim Projektentwickler Evoreal. Gestern Abend wurde der Siegerentwurf der Hamburger Architekten Schenk + Waiblinger in der Kohlhökerstraße 29 öffentlich vorgestellt.