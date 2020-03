Bremer Krankenhäuser bereiten sich auf Corona-Patienten vor

Bremen – Die Krankenhäuser in Bremen bereiten sich intensiv auf die zu erwartende Versorgung von Corona-Patienten vor. Dabei arbeiten die Kliniken nach Angaben von Gesundheitssenatorim Claudia Bernhard (Linke) eng zusammen.

Ziel sei es, so Bernhard, 300 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zu schaffen. Planbare Aufnahmen, Eingriffe und Operationen werden verschoben, um in den Kliniken die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten massiv aufzustocken.

An der Paracelsus-Klinik in der Vahr wurden nach Angaben eines Sprechers bereits vor drei Wochen die planbaren Eingriffe oder Medikamenteneinstellungen – wie bei Parkinson – reduziert oder verschoben. Hintergrund ist, anderen Kliniken zu helfen. „Dass wir uns mit anderen Häusern solidarisch zeigen, sehen wir als selbstverständlich an“, sagte am Montag Klinik-Manager Josef Jürgens. Auch die Mitarbeiter in Medizin und Pflege hätten sich spontan zur Mithilfe bereiterklärt – „auch in anderen Bremer Krankenhäusern“.

Eine der Kliniken, die voraussichtlich besonders von der Corona-Krise in Bremen belastet sein wird, ist das Klinikum Mitte. Von hier hat die Paracelsus-Klinik in der vergangenen Woche erstmals Patienten übernommen, um in Mitte Kapazitäten für potenzielle Corona-Patienten zu schaffen. Den Anfang machten neurologische Patienten, die nun in der Vahr von einem Team aus Neurologen, Ergo- und Physiotherapeuten, Pflegern und Logopäden versorgt werden. Zudem werden Mediziner und Intensivpflegekräfte der Paracelsus-Klinik ab nächster Woche die Intensiveinheiten am Klinikum-Mitte vor Ort unterstützen, sagte Jürgens. Die Gespräche zwischen der Paracelsus-Klinik und der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) seien von „Klarheit, Schnelligkeit und Kooperationsgeist“ geprägt. Trotz Einschränkungen des Klinikbetriebs in der Vahr laufe die ambulante Versorgung in Orthopädie, Schmerzmedizin und bei den Wirbelsäulenspezialisten der Neurochirurgie weiter.

Bremen zählt bisher 297 Corona-Infizierte (Stand Montagabend), davon 20 in Bremerhaven. Zwei weitere Menschen sind am Montag gestorben: ein 90-Jähriger und eine 88-Jährige. Laut Gesundheitsressort litten sie unter Vorerkrankungen. Damit gibt es bislang vier Todesfälle. 71 Menschen sind laut Ressort genesen. Der 90-Jährige, der am Montag gestorben ist, soll in dem Heim gelebt haben, in dem vor wenigen Tagen ein 76-Jähriger an Covid-19 gestorben war. In der Einrichtung seien acht weitere Bewohner erkrankt, berichtete Radio Bremen. Das Pflegeheim sei jetzt völlig isoliert worden.

gn