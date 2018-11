Gründung zur Zeit des Wirtschaftswunders: 60 Jahre Brepark

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Parken in Bremen – ein Thema, das Emotionen weckt. Das lässt sich an jeder, aber auch wirklich jeder Diskussion etwa über das Parken in der Bremer Innenstadt ablesen, die ja noch von Autos angesteuert werden darf. Jedenfalls, soweit Baustellen- und Verkehrslage es zulassen. Parken in Bremen – das ist ungeachtet aller Diskussionen seit nunmehr sechs Jahrzehnten aber auch das Thema einer Gesellschaft. Die Gesellschaft Brepark feiert jetzt den 60. Jahrestag ihres Bestehens.

Die Ursprünge liegen sogar noch einen Tick weiter zurück, im Jahr 1957 nämlich. Auf jeden Fall liegen sie in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Und in einer Welt, in der Planer von „autogerechten Städten“ sprachen. In einer Welt, in der das Automobil an und für sich Vorfahrt genoss. Heute undenkbar. In diesem Klima gründen Handelskammer, Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und Verkehrsverein am 11. Dezember 1957 die „Bremer Parkplatz GmbH“.

+ Das Parkhaus Mitte in den 80er Jahren, fotografiert aus der Perspektive der Großen Hundestraße. Heute verläuft hier die ab 1987 gebaute Lloyd-Passage. Und in Plänen zur Neugestaltung der Bremer Innenstadt ist längst von einem Abriss des Parkhauses Mitte die Rede. - Foto: Brepark-Archiv

„Ihr Ziel ist es, die sich während des Wiederaufbaus der Stadt abzeichnende Parkplatznot zu beseitigen“, heißt es in einer Brepark-Chronik. Zehn Jahre später, 1967, wird die Stadtgemeinde dann alleinige Gesellschafterin. Kammer, BSAG und Verkehrsverein „hatten erkannt, dass die Problematik des sogenannten ruhenden Verkehrs in den Städten untrennbar mit der städtischen Verkehrspolitik verbunden ist“.

Zuvor hatte sich schon einiges getan. 1960 begann der Bau der ersten Innenstadt-Parkhäuser. Zunächst entstand das Parkhaus Mitte mit anfangs 550 Stellplätzen. Dann folgte das Parkhaus Am Brill. In den folgenden Jahren baute oder erwarb die Gesellschaft fünf weitere Parkhäuser in Bremen-Stadt sowie zwei in Bremen-Nord. Ende 1989 kam das „erste dynamische Parkleitsystem“ hinzu.

Diskussionen um autofreie Innenstadt

In jenen Jahren kommen auch schon Diskussionen über den „Rückbau“ von Parkhäusern auf. Die autofreie Innenstadt wird zum Thema. Die Gesellschaft geht mit der Zeit und kümmert sich nun auch um Flächen für Fahrräder. Sie baut 1993 die ersten „Bike-and-Ride“-Anlagen an Haltestellen sowie 1995 das erste Bremer Fahrradparkhaus (am Nordausgang des Hauptbahnhofs). 2003 kommt die „Radstation“ auf der vorderen Bahnhofsseite dazu. In diesem Jahr wurde das Fahrradparkhaus Am Dom eröffnet – 42 Boxen mit E-Bike-Ladestation sowie 48 Stellplätze gibt es hier.

Seit 1993 gibt es den Namen Brepark. „Im gleichen Jahr übernimmt das Unternehmen den Parkbetrieb auf der Bürgerweide und die komplette Bewirtschaftung des gebührenpflichtigen öffentlichen Parkraums in Bremen“, heißt es in der Chronik.

Ebenfalls 1993 entsteht an der Autobahnabfahrt Arsten der „Park-and-Ride“-Parkplatz „Hinterm Sielhof“, im Jahr 2000 kommt dort ein Parkhaus hinzu. 1997 übernimmt die Brepark die Bewirtschaftung der 2.000 Parkplätze auf dem Areal der Uni.

Mehr Platz und mehr Sicherheit, mehr Klarheit und mehr Leitsysteme – Themen der folgenden Jahre. 2003 vernetzt die Gesellschaft ihre Parkhäuser und den Parkplatz Bürgerweide mit dem Zentralrechner ihrer neuen Leitzentrale. Das ermöglicht auch flexiblere und zudem deutlich längere Öffnungszeiten. Neue Häuser (Stephani) und Umbauten (Langenstraße) folgen.

Zapfsäulen für Elektroautos

Und Innovationen wie Stellplätze mit Stromzapfsäulen für Elektroautos. 2011 führt die Brepark „als erste Parkraumbetreiberin bundesweit in großem Umfang das bargeldlose Bezahlen der Parkgebühr mit dem Handy“ ein.

„Inzwischen managen wir mehr als 20.000 Stellplätze, davon rund 12.000 in neun eigenen Parkhäusern, Quartiersgaragen, Park-and-Ride-Anlagen und auf großen Parkplätzen“, so eine Sprecherin. Eine weite Strecke, die da in den vergangenen sechs Jahrzehnten zurückgelegt wurde. Und alles mit Parkplätzen. . .