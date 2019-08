Serie: Verschwunden - Das Weserdorf Mittelsbüren

Eine Hütte kommt und Häuser müssen weichen. So war das damals – in den 50er Jahren, als die Klöckner-Hütte (später: Stahlwerke, heute: Arcelor-Mittal) in Bremen gebaut wurde. Um Platz für die Industrieanlage zu schaffen, musste das Dorf Mittelsbüren weg. Heute ist es Thema unserer Serie „Verschwunden“.

Bremen - Die Geschichte des Dorfs Büren reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Einzelne Ortsteile entwickelten sich – so zum Beispiel Hasenbüren zwischen der Ochtum und dem linken Weserufer. Neben Hasenbüren lag einst Lewenbüren, das später Teil von Hasenbüren (oder Seehausen) wurde. Und es gab auf der rechten Weserseite Mittelsbüren (mit Niederbüren), das nach dem Zweiten Weltkrieg verwaltungstechnisch ein Teil von Burglesum wurde.

Nur wenige Jahre später aber kamen die Klöckner-Pläne. Ab 1954 kauften die Stahlkocher Landflächen an. In den Jahren 1956/57 wurde Mittelsbüren aufgegeben, Bewohner wurden umgesiedelt, Häuser abgerissen – ein Dorf verschwand, mitten in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders.

Wo einst das Dorf gestanden hatte, wurde 1957/58 ein Kalt- und Warmwalzwerk in Betrieb genommen. „1959 wurde der erste, 1961 der zweite Hochofen angeblasen“, heißt es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011). Stahlproduktion direkt an der Weser – das war eine weitere Stärkung des Industriestandorts Bremen zu einer Zeit, als beispielsweise das Werftensterben noch gar kein Thema gewesen ist. Die Lage der oft so bezeichneten „Hütte am Meer“ – eigentlich ja bloß: eine Hütte am Fluss – bot Vorteile für den Transport von Kohle und Stahl.

Was blieb von Mittelsbüren? Der Name zum Beispiel, so etwa in der Bezeichnung „Mittelsbürener Hafen“ (auch: „Klöcknerhafen“). Und es blieb ein Rest des Dorfs, allerdings kein unbedeutender: Die „Moorlose Kirche“ zwischen Nieder- und Mittelsbüren.

Das Bauwerk von 1846/47 steht unter Denkmalschutz; die Ursprünge der Kirche reichen hier aber bis in das 13. Jahrhundert zurück. Woher der Name „Moorlose Kirche“ stammt, ist allerdings unklar – nach manchen Deutungen steht er für „mutterlose Kirche“.

Und noch etwas ist von Mittelsbüren geblieben – ein großes Bauernhaus. Es wurde nicht einfach abgerissen, sondern 1961 in Mittelsbüren sorgfältig abgetragen, um es dann an anderer Stelle wieder aufzubauen – in Schwachhausen, auf dem Areal des Focke-Museums. Dort steht es seither (ganz genau: seit 1964) als „Haus Mittelsbüren“.

Ursprünglich war es 1586 oder 1587 erbaut worden. Das wiederaufgebaute „Haus Mittelsbüren“ steht seit 1973 unter Denkmalschutz. In dem Bauernhaus und in der „Tarmstedter Scheune“, die in den 70er Jahren nach Schwachhausen versetzt worden ist, informiert das Focke-Museum nach eigener Darstellung über die Geschichte des Lebens und Arbeitens auf dem Land: „Flachsverarbeitung, Flussfischerei, Hausschlachtung, Futterbereitung, Feldbestellung, ländliches Transportwesen, Milchwirtschaft, Ernte und Drusch des Getreides, Torfabbau und Bienenhaltung sind Themen der Ausstellungen“, heißt es dazu auf der Homepage.