„De fofftig Penns“ hören auf: Plattdeutsches Geschranze

Bremen - Von Martin Kowalewski. „De fofftig Penns“ haben ein kleines Stückchen Musikgeschichte geschrieben. Die drei gebürtigen Bremen-Norder Torben Otten, Jakob Köhler und Malte Battefeld, alle 33 Jahre alt, schufen den Plattdeutschen Elektro-Hip-Hop, nennen ihre Musik aber auch „plattdüütsch-angetrashtes voll-auf-die-zwölf-Elektro-HipHop-Geschranze“. Nach 15 Jahren hören sie auf und spielen am Sonntag 23. Dezember, ihr letztes Konzert im „Pier 2“ in Gröpelingen. Ein Schnack mit Torben Otten alias „der plietsche Torbän“.

Mit dem Konzert am Sonntag wollt Ihr nach 15 Jahren aufhören. Das ist für die Fans ja recht schmerzlich. Gibt es denn nicht doch die Aussicht auf ein Comeback?

Torben Otten: Nach 15 Jahren sind wir noch voller Energie und Ideen und es ist gut, aufzuhören, solange wir uns so fühlen. Wir wollen nicht aufhören, weil wir es müssen. Das ist keine Marketing-Aktion, um Karten zu verkaufen. Wir werden nicht nächstes Jahr wiederkommen. Ich will nicht ausschließen, dass wir nochmal zusammenkommen, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht aber auch nie.

So richtig Plattdeutsch gelernt habt ihr in einem Plattdeutsch-Kurs am Gymnasium Vegesack. Kam da Euer erster Song her?

Otten: Ein bisschen Platt kennt ja jeder Norddeutsche und gerät schon mal „in’n Tüdel“ ohne zu wissen, dass er gerade ins Plattdeutsche abgerutscht ist. Unser damaliger Plattdeutschlehrer am Gymnasium Vegesack, Bernd de Reese, hat uns für die Möglichkeiten des Plattdeutschen begeistert.

Wir sind dann damals mit einem „50-Cent“-Coversong und einer Schulhof-CD gestartet. Das Video mussten wir nach Ärger mit der Plattenfirma der „50 Cents“ wieder löschen. Fifty hat das wahrscheinlich selber gar nicht mitbekommen, aber wir sind da damals laienhaft rangegangen und haben unsern Bums einfach bei Youtube hochgeladen.

Es gibt faszinierende Wortschöpfungen im Plattdeutschen wie „Acker-Snacker“ für Handy?

Otten: Es gibt viele Neu-Plattdeutsche Worte wie „Acker-Snacker“ oder „Klapp-Rechner“ für Laptop. Wir erfinden keine neuen Worte, wir dengeln uns die Sprache so zurecht, damit man versteht, was wir sagen wollen. Am Anfang fanden wir es oft lustig, absolut unverständlich zu sein, aber gerade bei unseren neueren Songs war uns wichtig, besser verstanden zu werden.

Ihr bezeichnet Euch als „Mallbüddels ut Bremen-Noord“. Was sind denn eigentlich Mallbüddels?

Otten: Mall heißt so viel wie Quatsch und wir sind die Quatschköppe aus Bremen-Nord. Das ist auch ein bisschen unser Selbstbild, wir nehmen niemanden und schon gar nicht uns selbst so richtig ernst.

Wie sieht es mit Nachwuchs aus: Gibt es eine Zukunft für den plattdeutschen Elektro-Hip-Hop oder für Euer „plattdüütsch-angetrashtes voll-auf-die-zwölf-Elektro-Hip-Geschre“, wie Ihr Eure Musik ja nennt?

Otten: Es gibt Leute, die neuerdings Musik auf Platt machen, aber richtig konsequent macht das immer noch keiner. Die Leute merken, ob jemand authentisch ist oder ob es sich um einen Marketing-Stunt der englischen Punkband handelt, damit sie auf das Album des Instituts für Niederdeutsche Sprache kommen.

Wir haben Plattdeutsch nie als Hebel benutzt. Wir sind nun einmal nicht auf einem Bauernhof in Ostfriesland groß geworden und mussten Plattdeutsch erst lernen. Aber die Leute haben ein feines Gespür dafür, wer Plattdeutsch nur als Sprungbrett nimmt, um ins damit Fernsehen zu kommen.

Wie macht Ihr weiter?

Otten: Wir konnten von plattdeutschen Rap nie leben, haben immer nebenbei gearbeitet. Und das machen wir jetzt auch wieder. Dr. Malte promoviert in Linguistik. Ich bin nach dreieinhalb Jahren in New York gerade nach Berlin gezogen und muss mir Reklame ausdenken. Jakob plant in Berlin Städte. Wir haben mit „De fofftig Penns“ nie Geld verdient, durften aber auf Deutschlands größten Bühnen stehen. Das war uns immer wichtiger.

Was habt Ihr bei Eurem Abschiedskonzert vor?

Otten: Wir haben viele Gäste dabei, darunter die Gruppe „Chefboss“, die vor fünf Jahren schon in unserem Video zu „Dialektro“ zu sehen waren. „Klaus und Klaus“ kommen und Tjalf von Werder. Außerdem haben wir endlich den Shanty-Chor aus Grambke dabei und werden gemeinsam auf die 15 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Es wird groß und vielleicht ein bisschen emotional. Aber dann scheppert der Shantychor von hinten und alles ist wieder gut.