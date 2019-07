Plattdeutscher Präsident

Bremen - Von Jörg Esser. Die Bremische Bürgerschaft hat am Mittwoch rund sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl in ihrer konstituierenden Sitzung den CDU-Abgeordneten Frank Imhoff in geheimer Abstimmung mit 76 von 83 abgegebenen Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Ein SPD-Mann fehlte krankheitsbedingt. Es gab eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen.

Erstmals in Fraktionsstärke ist mit fünf Sitzen die AfD im Parlament vertreten. Deren Abgeordnete verließen bereits nach wenigen Minuten erstmals den Saal. Der Auszug war eine Reaktion auf eine verbale Attacke von Imhoffs Vorgängerin Antje Grotheer (SPD). Sie sagte in ihrer Eröffnungsrede, mit dem Einzug der AfD erlebe das Parlament eine Zäsur. „Wir haben in Fraktionsstärke Vertreter einer Partei unter uns, die wiederholt unsere Werte, von Menschenwürde, Gleichheit, Solidarität bis hin zur Demokratie und sogar Meinungsfreiheit, infrage stellt und verhöhnt“, sagte Grotheer. Die AfD-Parlamentarier zogen aus. Fraktionschef Thomas Jürgewitz polterte: „Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind.“ Die Fraktion kam wenig später zurück in den Saal, ging dann ein zweites Mal hinaus, da Grotheer noch sprach. Die Kurzzeit-Präsidentin forderte: „Klare Kante gegen rechts.“ Dafür gab es langanhaltenden Applaus.

Zur Wahl des Präsidiums kehrte auch die AfD zurück. Mit Imhoff stellt die CDU, die erstmals als stärkste Fraktion ins Parlament einzog, zum zweiten Mal nach Reinhard Metz (1995 bis 1999) den Präsidenten. Der 50-jährige Landwirt aus Niedervieland forderte die Abgeordneten in seiner Rede auf, gemeinsam gegen extremistische, antisemitische und antidemokratische Hetze und Hetzer jeglicher Art zusammenzustehen. „Dieses Haus ist das Herz gelebter Demokratie in unserem schönen Bundesland“, sagte Imhoff. Und versprach, „Brücken der politischen und vor allem auch der menschlichen Verständigung in alle Fraktionen zu bauen“. Der Christdemokrat schloss seine Rede mit einem plattdeutschen Zusatz. Den haben seine Familie und seine Freunde auf der Besuchertribüne womöglich besser verstanden als viele Abgeordnete. Imhoffs Credo: „Das Plattdeutsche ist ein Stück Heimat und Kultur.“

Zu Vizepräsidenten wählten die Abgeordneten die Grüne Sülmez Dogan (73 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen) und Antje Grotheer (70 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen). Zum Bürgerschaftspräsidium zählen zudem acht Schriftführer. Jede Fraktion nominierte einen Kandidaten, CDU und SPD zwei. AfD-Mann Frank Magnitz fiel durch. Die meisten Fraktionen hatten bereits im Vorfeld angekündigt, keinen AfD-Abgeordneten ins Präsidium wählen zu wollen. „Es wäre unerträglich, wenn diese Feinde der Demokratie im Vorstand des Parlaments sitzen“, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp.

Die parlamentarische Arbeit hat begonnen. Doch noch ist keine neue Landesregierung im Amt. SPD, Grüne und Linke haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt, der noch auf drei Parteitagen gebilligt werden muss. Die Linken tagen am Donnerstag, SPD und Grüne kommen jeweils am Sonnabend zusammen. Bei den Linken steht zudem noch ein Mitgliederentscheid an, dessen Ergebnis erst am 22. Juli vorliegen soll.

Am Donnerstagabend könnte auch feststehen, wen der SPD-Landesvorstand als Nachfolger für Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) nominiert, der als Konsequenz aus dem historischen SPD-Wahldebakel vom 26. Mai nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr antritt. Als aussichtsreichster Kandidat für den Posten gilt der beurlaubte Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der erst kürzlich zum SPD-Fraktionschef gewählt wurde. Gewählt und vereidigt wird der Senat vermutlich erst nach den Sommerferien. Als Termin ist der 15. August im Gespräch.