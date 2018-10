Bremer Megaprojekt: SWB plant Fernwärme-Pipeline

Bremen - Es ist ein Mega-Projekt. Eines, das sich über mehrere Jahre hinzieht und 35 Millionen Euro kosten soll. Und zugleich eines, das auf einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens stößt. Der Bremer Versorger SWB plant den Bau einer neuen, rund sechs Kilometer langen Fernwärme-Pipeline vom Müllheizkraftwerk in Findorff bis zum Gaskraftwerk in der Vahr.

Die SWB will mittelfristig den Kohleblock 15 im Kraftwerk Hastedt vom Netz nehmen. Pro Tag werden hier bis zu 1 000 Tonnen Steinkohle, vor allem aus Russland und den USA verfeuert. Der Block nutzt das Verfahren der Kraft-Wärme-Kopplung zur parallelen Erzeugung von Strom und Fernwärme. An der Anlage hängt derzeit noch das Fernwärmenetz in Hastedt und der Vahr.

Zukünftig soll das bis zu 140 Grad heiße Wasser für die Fernwärme im Müllheizkraftwerk Findorff erzeugt werden. Die Energiebilanz bei der Erzeugung von Fernwärme aus Abfall sei besonders gut, sagt SWB-Vorstandschef Torsten Köhne. „Das ist ein Stück Zukunft.“ Unter anderem werden 100.000 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid laut SWB-Sprecher Friedhelm Behrens jährlich eingespart, wenn die Fernwärme nicht mehr durch die Verbrennung von Kohle erzeugt werde. Köhne spricht von einem „zukunftsweisenden Schritt“ auf dem Weg zum Kohleverzicht.

Leitungen fehlen noch

Was fehlt, sind die Leitungen. Und so bastelt die SWB-Tochter Wesernetz an den Plänen für eine neue Pipeline mitten durch die Stadt, vom Hochschulring durch die Park-, Kulenkampff- und H.-H.-Meier-Allee und den Schwachhauser Ring bis zur Kurfürstenallee in der Vahr. Eine Vielzahl anderer Trassen sei geprüft worden, heißt es. Die gefundene Lösung sei „sehr verträglich“, sagt Köhne. An der Kulenkampffallee allerdings müssen fast 80 Bäume gefällt werden, „um die Pipeline ins Erdreich zu senken“.

Das Projekt wird jetzt in Beiräten und in Einwohnerversammlungen vorgestellt. Dann folgt das Planfeststellungsverfahren, das laut SWB-Sprecher Behrens das Jahr 2019 beanspruchen dürfte. Für den Bau der Pipeline wird ein Zeitraum von 2020 bis 2022 veranschlagt. Die Maßnahme soll in verschiedene Abschnitte unterteilt werden, um die Auswirkungen auf das ohnehin stark belastete Bremer Verkehrsnetz gering zu halten.

je