Pkw kracht in Leitplanke – A27 Richtung Bremen-Nord voll gesperrt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Auf der A27 in Höhe Bremen-Industriehäfen war ein Pkw in die Leitplanke gekracht. In der Folge musste die Fahrbahn in Richtung Bremen-Nord voll gesperrt werden. © Nord-West-Media-TV

Vollsperrung im Berufsverkehr: Am Dienstagmorgen kracht ein Pkw auf der A27 in Höhe Bremen-Industriehäfen in die Leitplanke. Fahrbahn Richtung Bremen-Nord voll gesperrt.

Bremen – Am Dienstagmorgen, 14. Februar 2023, krachte ein Pkw auf der A27 in Höhe Bremen-Industriehäfen in die Leitplanke. Das hat zur Folge, dass die Fahrbahn in Richtung Bremen-Nord voll gesperrt werden musste. Sowohl der Rettungsdienst als auch der Notarzt versorgten den verunfallten Pkw-Fahrer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Nach Unfall: A27 im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Bremen-Nord voll gesperrt

Wie Nord-West-Media-TV berichtet, ist die Unfallursache noch unklar. Möglicherweise hätte eine Erkrankung zu dem Crash geführt, heißt es. Hinter der Einsatzstelle hätte sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Zeitweise würde der Verkehr einspurig auf der parallel verlaufenden Ausfahrt-Spur der Anschlussstelle vorbeigeleitet.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte Nebel. Über die Verkehrsnachrichten wird davor gewarnt und dazu aufgerufen, möglichst vorsichtig bei der schlechten Sicht an das Stauende heranzufahren.

Weitere Informationen folgen in Kürze.