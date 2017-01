Lucia Huang und Sebastian Euler treten unter dem Namen „Duo d´Accord“ auf – so auch im Sendesaal. - Foto: Schneider/Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Pizarro kommt! In den Sendesaal! Gemeint ist ein Mann aus dem Land des Europameisters – der portugiesische Pianist Artur Pizarro, der jetzt im Rahmen der Klavierreihe „Auf schwarzen und weißen Tasten“ in dem Konzertsaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auftritt.

Das kleine Festival beginnt am Sonnabend, 14. Januar, mit dem 21-jährigen österreichischen Pianisten Aaron Pilsan, der Werke von Bach, Enescu und Chopin spielt – ab 20 Uhr. Pilsan „gehört zu den größten Begabungen der ganz jungen Pianistengeneration“, heißt es in einer Ankündigung.

Und: „Für die Saison 2014/15 wurde Aaron Pilsan von der European Concert Hall Organisation zum ,Rising Star‘ gewählt, verbunden mit Klavierabenden im Concertgebouw Amsterdam, Palais des Beaux Arts Brüssel, Konzerthaus Dortmund, Konzerthaus Wien, Konzerthaus Stockholm, Barbican Center London, Cité de la Musique Paris und anderen großen Konzerthallen.“

Das zweite Konzert der diesjährigen Ausgabe der Reihe „Auf schwarzen und weißen Tasten“ folgt am Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr. Dann kommen Lucia Huang und Sebastian Euler auf die Bühne des Sendesaals – Klassikliebhabern weltweit bekannt als „Duo d‘Accord“. Die Künstler spielen vierhändig an einem, aber auch an zwei Flügeln.

Auf ihrem Bremer Programm stehen unter anderem Werke von Mozart, Rachmaninow und Tango-Gott Astor Piazzolla (Transkription für zwei Klaviere von Pablo Ziegler). Huang und Euler arbeiten bereits seit 1999 als Duo zusammen. Heute zählen sie zur „Elite der Klavierdoppel“, so eine Sendesaal-Sprecherin.

Beim dritten und letzten Konzert der Reihe folgt der Portugiese Pizarro mit Werken von Chopin, Schumann und Rachmaninow – und zwar am Sonnabend, 21. Januar, 20 Uhr. Pizarro gilt als „einer der bedeutendsten europäischen Pianisten“, heißt es in einer Vorschau.

Singendes Spiel, atemraubende Klarheit

Pizarro, 1968 in Lissabon geboren, habe „ein riesiges und hochinteressantes Repertoire aus allen Epochen der Klaviermusik und hat schon Dutzende höchst erfolgreiche CDs aufgenommen“. Der britische Musikkritiker Michael Tumelty schrieb über ihn: „Pizarro ist ein Poet unter den Pianisten. Sein Spiel kann singen. Er kann den feinsten Melodien nachspüren mit einer Klarheit, die Dir den Atem nimmt.“