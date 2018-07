Seltene Ausnahme: Geistig behinderter Jugendlicher im Freiwilligendienst

Pionier in der Kita

+ © epd/Sell Gian Luca Kahle (Mitte) arbeitet noch bis zum 31. Juli als Bundesfreiwilliger in der „Hexengruppe“ einer Kita in Findorff. Der 19-Jährige hat das Down-Syndrom und ist einer der wenigen jungen Leute in Deutschland, die mit einer geistigen Behinderung im Freiwilligendienst arbeiten. © epd/Sell

Bremen - Von Dieter Sell. Am liebsten wollen die Kinder sofort ins Bällebad springen. Doch vor dem Spaß stehen die Spielregeln. „Schubsen geht gar nicht, hauen auch nicht. Sonst gehen wir zurück in den Gruppenraum“, sagt Gian Luca Kahle mit fester Stimme. Dann taucht er zusammen mit drei Jungen in die bunten Kugeln, die schon bald durch den Raum fliegen. Die Kinder der Kindertagesstätte der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Findorff quieken dabei um die Wette.