Photovoltaik-Schindeln in Flammen – Neubau zerstört

Von: Sebastian Peters

Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild) © Sebastian Peters

Großfeuer in Bremer Stadtvilla während finaler Bauphase verursacht erheblichen Schaden; Einsatzkräfte hatten Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle.

Bremen – Ein großes Feuer hat am Montagabend, den 03.07.2023, in einer großen Stadtvilla am Schwachhauser Ring in Bremen-Schwachhausen gewütet und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Wohnhaus in der finalen Bauphase. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Feuerwehr Bremen bekämpft Großbrand in Stadtvilla am Schwachhauser Ring

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand auf dem Dach des Gebäudes aus, insbesondere in den Photovoltaik-Schindeln, mit denen das Dach abgedeckt war. Die ersten Alarmierungen gingen gegen 15:40 Uhr bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein, als Anrufer von einer starken Rauchentwicklung berichteten.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigten sie den Bericht der Anrufer. Das rechte Dach des viergeschossigen Wohnhauses stand in Vollbrand, und es befanden sich keine Personen im Gebäude. Die besonderen Bedingungen der Baustelle machten es schwierig, Drehleitern in Stellung zu bringen.

Ein Atemschutztrupp leitete den Innenangriff ein, während weitere Einsatzkräfte mit Hilfe von Drehleitern von außen löschten und eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäudeteile verhinderten. Die konzertierten Löschmaßnahmen dauerten bis etwa 17:30 Uhr an, als der Brand unter Kontrolle gebracht wurde.

Um verbleibende Glutnester im Dachbereich gezielt zu löschen, wurde das sogenannte COBRA-Löschsystem eingesetzt. Mit diesem Hochdruck-Löschgerät schnitten die Einsatzkräfte Öffnungen in das Dach und löschten die Glutnester ab. Kurz nach 19 Uhr gab der Einsatzleiter Entwarnung: „Feuer aus.“ Der Einsatz dauerte jedoch noch einige Zeit an, da umfassende Aufräum-, Logistik- und Einsatzhygiene-Maßnahmen erforderlich waren.

Mehrere Einsätze zeitgleich für die Feuerwehr – Kellerbrand sorgt für einen Großeinsatz

Insgesamt waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Lehesterdeich und -Neustadt, des Einsatzleitdienstes und weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes am Einsatzort. Die Gesamtzahl der Beteiligten betrug zeitweilig etwa 70 Personen.

Die Situation wurde dadurch zusätzlich erschwert, dass zeitgleich noch andere Einsätze zu bewältigen waren. Kurz vor der Meldung über den Dachstuhlbrand wurde ein Großaufgebot zu einem gemeldeten Kellerbrand, ebenfalls in Schwachhausen, entsandt. Während der ersten Einsatzmaßnahmen am Schwachhauser Ring ging außerdem ein Brandalarm in einem Einkaufszentrum in Hastedt ein. Glücklicherweise konnten beide weiteren Einsatzlagen schnell abgearbeitet werden.