Rechtsextrem und gewalttätig: Bremen verbietet Verein „Phalanx 18“

In Bremen und Niedersachsen gilt ab sofort ein Verbot des Vereins „Phalanx 18“. Die Gruppierung gilt als rechtsextrem und widersetze sich der verfassungsmäßigen Ordnung, heißt es.

Ulrich Mäurer verbietet Verein „Phalanx 18“

Gruppierung gilt als rechtsextrem und gewaltbereit

Angriffe an Schlachte und Sielhof gehen auf Mitglieder zurück

Bremen - Seit Mittwoch um etwa 6.30 Uhr wird in Bremen und in Niedersachsen ein Vereinsverbot des Senators für Inneres der Freien Hansestadt Bremen gegen den Verein „Phalanx 18“ vollzogen. Zu diesem Zweck wurden auf Anordnung von Senator Ulrich Mäurer drei Wohnungen in Bremen und eine Wohnung in Niedersachsen durchsucht.

Der Verein „Phalanx 18“ wurde laut einer Meldung des Bremer Senators für Inneres verboten und aufgelöst, da sich seine Mitglieder gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Der Verein sei der nationalsozialistischen Ideologie verhaftet und habe versucht, seine verfassungsfeindliche Ideologie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln durchzusetzen.

Verein „Phalanx 18“ warb mit Musik und Events

„Phalanx 18“ war in Bremen laut Meldung unter anderem an gezielten Provokationen und kämpferischen Handlungen beteiligt. Er hat umfangreich für rechtsextremistische Musik sowie für verbotene Veranstaltungen geworben. Weitere Informationen zu dem Verbot und den Durchsuchungen sollen im Lauf des Tages gemacht werden, heißt es abschließend.

Nach Angaben des Weser-Kurier hatte Innensenator Ulrich Mäurer bereits einen sogenannten Liederabend des Vereins verboten, bei dem am 9. November rechtsextreme Bands aus Thüringen in Bremen auftreten sollten. Laut Mäurer sei der Tag demnach nicht zufällig ausgewählt worden - fällt er doch auf den Jahrestag der Reichspogromnacht 1938, bei der jüdische Menschen ermordet sowie Häuser, Synagogen und Geschäfte in Brand gesetzt wurden – unter anderem in Bremen.

„Phalanx 18“ in Bremen seit Oktober bekannt

Laut des Weser-Kurier war der Verein „Phalanx 18“ in Bremen erstmals Anfang Oktober bei einer Auseinandersetzung zwischen Rechtsextremen und Linken am Sielwall öffentlich aktiv geworden. Auch an der Schlachte trat der Verein damals in Erscheinung. Dort stürmten mehrere vermummte Männer ein Lokal und sorgten für Angst bei den anwesenden Gästen. Zwei an der Auseinandersetzung unbeteiligte Frauen wurden laut Angaben der Polizei verletzt.