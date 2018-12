Pflegedienst plant Hospiz auf früherem Gehöft

3,8 Millionen Euro Investitionen

+ © ZfPF So sieht der Lahrshof in Arsten aktuell noch aus. Im Frühjahr 2019 sollen die ersten Umbauarbeiten beginnen. © ZfPF

Bremen - Von Steffen Koller. In Würde sterben, rundum betreut, in Geborgenheit und Wärme – dieses Ansinnen verfolgt die Zentrale für Private Fürsorge (ZfPF) seit langem. Doch der Bedarf an Hospizplätzen in Bremen übersteigt seit Jahren das Angebot. Das soll sich ändern. Die Einrichtung will ein altes Gehöft, den Lahrshof in Arsten, umbauen und nimmt dafür 3,8 Millionen in die Hand. Am Mittwoch wurden die Pläne vorgestellt.