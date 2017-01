Pflege findet zu Hause statt

Laut Statistischem Landesamt

Bremen - Ende Dezember 2015 haben im Land Bremen insgesamt 24.787 Pflegebedürftige Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Das waren rund 2.200 (zehn Prozent) mehr als 2013.

Das ist ein Ergebnis der zweijährlichen Pflegestatistik, die das Statistische Landesamt jetzt veröffentlicht hat. Den größten Zuwachs an Leistungsempfängern nach dem Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI) gab es in der Pflegestufe I von 13.152 auf 14.983 (plus 13,9 Prozent). Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Pflegestufe II mit 7.058 (2013: 6.722) und in der Pflegestufe III (einschließlich Härtefällen) mit 2.673 (2013: 2.620) habe sich dagegen nur leicht erhöht, sagte eine Sprecherin der Behörde. Bei 73 Pflegebedürftigen (2013: 70) war die Zuordnung zu einer Pflegestufe noch nicht erfolgt.

Von den 24.787 Pflegebedürftigen waren den Angaben zufolge 8.734 männlich und 16.053 weiblich. Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen (13.190, 53,2 Prozent) gehörte zu den Hochbetagten im Alter von 80 und mehr Jahren. In dieser Gruppe wiederum wiesen 5 581 Menschen (42,3 Prozent) eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz auf, so die Sprecherin.

Nahezu drei von vier Pflegebedürftigen (74,6 Prozent) wurde den Ergebnissen zufolge zu Hause versorgt (18.495). 11. 365 davon bezogen Pflegegeld und wurden allein von ihren Angehörigen oder anderen Pflegepersonen gepflegt, 7.130 nahmen Leistungen von ambulanten Pflegediensten in Anspruch. 6.292 Pflegebedürftige befanden sich (Stichtag 15. Dezember 2015) in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauer- oder Kurzzeitpflege.

„Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Pflegebedürftigen und insbesondere auch die Zahl der Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz in Zukunft weiter steigen“, sagte die Sprecherin. Pflegebedürftige, die aufgrund demenzbedingter Fähigkeitsstörungen, geistiger Behinderungen oder psychischer Erkrankungen neben der Hilfe bei der Grundpflege und in der hauswirtschaftlichen Versorgung Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung haben, erhielten zusätzliche Leistungen aus der Pflegeversicherung.

Im Land Bremen wiesen demnach von 24.787 Pflegebedürftigen (Pflegestufe I bis III) 40 Prozent eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz auf (9.909). Bei den Pflegebedürftigen mit ambulanter Pflege war knapp ein Drittel (2.229) und von den Pflegegeldempfängern waren 3.228 (28,4 Prozent) betroffen. Bei den 6.292 Pflegebedürftigen in den vollstationären Pflegeheimen lag der Anteil bei 70,8 Prozent.

Weitere Ergebnisse sind im Faltblatt „Pflege im Land Bremen: Ergebnisse der Pflegestatistik 2013 und 2015“ und im Statistischen Jahrbuch als PDF-Dateien verfügbar.

Info: Pflegegrade statt Pflegestufen

Mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II zum 1. Januar dieses Jahres wird ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt: Die bisherigen drei Pflegestufen werden durch fünf Pflegegrade ersetzt. Die bis zu diesem Stichtag bereits vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) begutachteten Pflegebedürftigen werden von den Pflegekassen automatisch in die neuen Pflegegrade übergeleitet.

Auf Basis der Ergebnisse der Pflegestatistik vom Dezember 2015 sind danach im Land Bremen von den mehr als 26.000 Pflegebedürftigen (Pflegestufen I bis III sowie 0) 11.831 dem Pflegegrad 2 zugeordnet, 7.980 dem Pflegegrad 3, 4.393 Menschen dem Pflegegrad 4 und 1.860 dem Pflegegrad 5.

www.statistik.bremen.de/themen/gesundheit_und_ pflege-1932