Bremer Pferdevergnügen für alle

Bremen – Haberjans Hippodrom aus Bremen war ein Begriff auf norddeutschen Volksfesten. Heute ist es verschwunden.

Die Geschichte des Bremer Hippodroms reicht in die Kaiserzeit zurück.

zurück. Nicht immer nüchterne Reiter auf den Rücken der Pferde .

auf den Rücken der . Anfang der 70er Jahre ist plötzlich Schluss mit dem Reitvergnügen in der Manege.

„Reiten kann ein jedermann im Hippodrom von Haberjan.“ Weit über Bremens Grenzen hinaus ist dieser Spruch einst geläufig gewesen – auf Volksfesten und Jahrmärkten zum Beispiel. Bremer Freimarkt, Verdener Domweih, Hamburger Dom: Haberjan war über Jahrzehnte mit von der Partie. Doch lange schon gibt es das Hippodrom nicht mehr – so ist es heute Thema unserer Serie Verschwunden.

Im Drei-Kaiser-Jahr 1888 beginnt sie, die Geschichte von Carsten Haberjan und dem Hippodrom. Haberjan war eigentlich Hufschmied gewesen. Doch nach zwei schweren Stürzen konnte der Bremer diesen Beruf nicht mehr ausüben, er musste umsatteln. Den Pferden aber blieb er treu – als Pferdehändler an der Hohentors-Chaussee (später: Hohenhorsheerstraße) in der Neustadt.

Schließlich kam noch das Hippodrom hinzu, das seine Premiere natürlich auf dem Freimarkt feierte. Von da ab ging‘s rund, denn das Hippodrom wurde schnell zum Erfolg. Reitvergnügen für alle, das zog. Zumal im Rund oberhalb der Manege auch Getränke ausgeschenkt wurden.

Erlebnisgastronomie mit Pferden und Spektakel

Das Hippodrom, es war – wenn man so will – eine frühe Form der Erlebnisgastronomie. Es bot Aufregung und Gesprächsstoff. Und es war ein Schmuckstück mit seiner prachtvoll mit allerlei Pferden bemalten Fassade, an der selbstredend der berühmte Spruch zu lesen war: „Reiten kann ein jedermann. . .“

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde? Nun, für die Pferde dürfte es nicht immer das pure Glück gewesen sein – fühlte sich doch so mancher zum Reiten berufen, der sich zuvor den Mut (oder Übermut) dazu erst angetrunken hatte. Doch so geht es eben zu auf dem Jahrmarkt. Das Spektakel war ein Teil des Erfolgs. In der Reitbahn auf Reisen, da gab‘s immer was zu sehen. Die Volksfestbesucher konnten sich darauf verlassen. Verlässlich war auch das Vergnügen für Kinder: Anfang der 30er Jahre hatte Haberjan zusätzlich zum Hippodrom ein Pony-Karussell eröffnet. Zehn Pferde, mehrere Ponys und auch mal ein Esel gehörten zur „Besatzung“ des Hippodroms.

Der Mann mit der Melone übernimmt das Bremer Hippodrom

Stand das Hippodrom auf dem Bremer Freimarkt, dann mussten die Tiere nicht auf dem Volksfestareal übernachten. Dann nämlich ging es abends in einem langen Zug zurück zu Haberjans Stammsitz im Hohentorsquartier. Morgens zog die Karawane dann wieder von den Stallungen zum Freimarkt. Nachdem Carsten Haberjan im Sommer 1941 gestorben war, übernahm sein Sohn das Geschäft; er trug ebenfalls den Vornamen Carsten. Und auch er wurde – wie sein Vater – so etwas wie ein Star unter den Schaustellern. Sein Markenzeichen, das war die Melone, die er immer trug. Auch in der Manege, versteht sich. Womöglich kannten seine Pferde ihn gar nicht ohne Melone.

Carsten Haberjan junior führte das Werk seines Vaters fort. Und er führte es durch die ersten Nachkriegsjahrzehnte. Die Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders, sie brachten das Bremer Hippodrom schnell wieder auf Trab. Die Reithalle im Hohentor war im Krieg zerstört worden, doch auf den Jahrmärkten, da lief das Geschäft. „Reiten kann ein jedermann. . .“ – das galt wieder.

1970 ist plötzlich Schluss für das Bremer Hippodrom

Allerdings nicht für immer. In den 60er Jahren gehörte das Reitvergnügen für viele Familien noch zum Standardprogramm eines Volksfestbesuchs. Nach dem Freimarkt im Herbst 1970 aber war plötzlich Schluss damit. Die Schaustellerfamilie Haberjan schloss ihr Hippodrom. Für viele kam das überraschend. Woran hat es gelegen? An der Konkurrenz durch neue Fahrgeschäfte, sagen die einen. Andere glauben das nicht, schließlich habe die Freude am Pferd alle möglichen technologischen Revolutionen überdauert. Haberjan, so hieß es damals, habe aber zunehmend Schwierigkeiten gehabt, genügend Personal für die anstrengende Saisonarbeit in dem durch den Norden reisenden Hippodrom zu finden. Im Alter von 87 Jahren ist der Mann mit der Melone 1988 gestorben.