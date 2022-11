Pferdeshow „Cavalluna“ in Bremen: Spektakuläres und Zauberhaftes

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Für Pferdemenschen wunderschön anzusehen, ist die Kommunikation zwischen Sylvie Willms und ihren Pferden. Die Belgierin begeistert seit Jahren mit ihrer Freiheitsdressur und ist auch in der neuen „Cavalluna“-Show zu sehen, die am 26./27. Dezember in Bremen Station macht. © Cavalluna

Sie kommen wieder nach Bremen, die vierbeinigen Stars der Pferdeshow „Cavalluna“. Und Zweibeiner bringen sie im Dezember natürlich auch mit in die Stadthalle.

Bremen – Durch 34 Städte tourt das Pferdespektakel „Cavalluna“ mit der neuen Show „Geheimnis der Ewigkeit“. Und eine der Stationen ist, natürlich, Bremen. Die Pferdeshow mit den tierischen Hauptdarstellern ist vom 26. bis 27. Dezember gleich viermal in der Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena) zu sehen. Um die 15.000 Zuschauer dürften dabei sein.

Premiere feierte das neue Programm Mitte Oktober im sächsischen Riesa, „unter tosendem Applaus“, so die Veranstalter. Viele verschiedene Pferderassen, farbenfrohe Kostüme (für die Zweibeiner) und ausgefeilte Tanzchoreographien warten auf die Besucher. Alles wird in eine kleine Geschichte verpackt.

„Cavalluna“: 50 Pferde, ein Esel und ein Hund

Diesmal entführt das Ensemble nach Mittelamerika. Die Eingeborene Mamey und der Hirtenjunge Joaquim begeben sich beide, ohne von der Mission des jeweils anderen zu wissen, auf eine abenteuerliche Reise. Ihr Ziel: den magischen Stein der Ewigkeit an seinen Ursprungsort zurückzubringen, um so den Stamm der Guyavos vor seinem Untergang zu bewahren. Und klar, sie sehen sich vielen Gefahren ausgesetzt. Es gibt den machtbesessenen Arturo, der den besonderen Stein mit Hilfe seiner Reiterbande stehlen will.

Das ist der neue Bunte bei „Cavalluna“: der Hengst „Buffalo Bill“ der Equipe Sebastián Fernández. Er ist eine Kreuzung aus Barockpinto und P.R.E.. © Cavalluna

Mehr als 50 Pferde, ein Esel und erstmals auch ein Hund gehören zu „Cavalluna“. Dazu kommen um die 100 Reiter, Tänzer und weitere Mitwirkende. Zu sehen sind so unterschiedliche Rassen wie P.R.E. (Pura Raza Española), die Spanier, Menorquiner, also ebenso spanische Pferde, die schönen Appaloosa mit ihren Punkten (nein, nicht das Pippi-Langstrumpf-Pferd, das ist ein Knabstrupper), Friesen (genau, die schwarzen Pferde), Mini-Shettys, Lusitanos aus Portugal, Welsh-Ponys und natürlich Araber.

In diesem Jahr stellt sich zudem ein ganz besonderer Vierbeiner vor: eine Kreuzung aus Barockpinto und P.R.E.. Das ist eine noch junge Rasse, die aus Friesland stammt. Durch die Kreuzung aus Friesenstute und Altgelderländer-Schecken entsteht dieser meist schwarz-weiß gescheckte Pferdetyp. Beschrieben wird der Bunte als verlässlich, freundlich und gelehrig. In der Show stellt sich der wunderschöne Hengst „Buffalo Bill“ vor. Er steht, so heißt es von der Equipe Sebastián Fernández, als „ein gelungenes Beispiel für diese außergewöhnliche Kreuzung zweier Pferderassen“.

„Cavalluna“: Trickreiter und Freiheitsdressur

Die meisten zweibeinigen Stars dürften den „Cavalluna“-Fans bekannt sein. Da haben wir die Equipe Bartolo Messina (Freiheitsdressur), die Equipe Luís Valença (Hohe Schule), die Equipe Giona (Vielseitigkeit, Showeinlagen, Dressur, Freiheitsdressur; Guilia Giona spielt Mamey), Sylvie Willms (lenkt ihre Pferde mit Stimme und Körpersprache), die Trickreiter der Hasta Luego Academy, die Equipe Sebastián Fernández (Arbeit mit der Garrocha), die Equipe Filipe Fernandes (Dressur mit Friesen), Laury Tisseur (er ist der Mann der waghalsigen Manöver und zeigt auf zwei Pferderücken stehend die Ungarische Post) und die Britin Emma Tytherleigh (Freiarbeit sowie Tricks mit Pony und Hund). Neu bei „Cavalluna“ ist der Andalusier Carlos Román mit seinem Esel „Caramelo“, der schon im Fernsehen zu bewundern war.

Zu sehen ist das „Geheimnis der Ewigkeit“ am Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), 14 und 18.30 Uhr, sowie am Dienstag, 27. Dezember, ebenfalls 14 und 18.30 Uhr. Die Tickets kosten etwa 40 bis 90 Euro und sind unter anderem über „www.cavalluna.com/tickets/bremen“ zu bekommen.