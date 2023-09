Pferderipper unterwegs? Mehrere Tiere bei Bremen aufgeschlitzt

Von: Fabian Raddatz

Ein Unbekannter hat am Donnerstag mehrere Pferde in Bremen-Seehausen aufgeschlitzt. Geht ein neuer Pferderipper im Norden um? Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen – Die Tiere standen laut Polizei auf der Weide einer Pferdepension an der Seehauser Landstraße im Bremer Ortsteil Seehausen. Die Besitzerin alarmierte am Donnerstagmittag, 9. September, die Polizei, da sie bei zwei Tieren Schnittwunden entdeckt hatte.

Ein Unbekannter hat in Bremen mehrere Pferde aufgeschlitzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Sie hätte gleich gesehen, dass diese nicht von einem Zaun oder Draht stammten – sondern offenbar von einem Messer oder Ähnlichem. Die Wunden waren 35 Zentimeter lang. Zudem war bei einem der Tiere die Pferdedecke zertrennt worden. Die Frau berichtete, dass es vergangenes Wochenende einen ähnlichen Vorfall gegeben habe: Ein Araber wurde aufgeschlitzt und musste notoperiert werden.

Geht ein neuer Pferderipper im Norden um? Bereits in der Vergangenheit war es in Niedersachsen zu Angriffen auf Pferde gekommen. Etwa in Holzminden, wo ein Unbekannter zwei Stuten schwer verletzt hatte.

Im Bremer Fall suchen die Polizei und die Tierschutzbehörde LMTVET nun nach Zeugen und fragen: „Wer hat am Donnerstagmittag sowie am vergangenen Wochenende in der Seehauser Landstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei in Bremen hat die Ermittlungen wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.