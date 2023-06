Pfefferspray-Attacke auf Bremer Gemeindezentrum: Auch Kinder unter den Verletzten

Von: Fabian Raddatz

In der Zionsgemeinde in der Bremer Neustadt kam es am Freitagnachmittag offenbar zu einer Reizgas-Attacke. © Panthermedia/imago

In Bremen ist es am Freitagnachmittag zu einer Reizgas-Attacke auf ein Gemeindezentrum gekommen. Mehrere Eltern und Kinder klagten über Beschwerden.

Bremen – Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften an der Kornstraße. Dort hatte am Freitag (16. Juni 2023) ein Unbekannter offenbar Reizgas versprüht. Mehrere Eltern und Kinder, die in der Bremer Ziongemeinde an einer Kinderballett-Probe teilnahmen, klagten über Beschwerden, wie Rettungskräfte vor Ort angaben.

Der Probenraum selbst war wohl nicht von dem Reizgas betroffen. Die Attacke fand den Angaben zufolge offenbar im Flur des Gemeindehauses statt. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt.