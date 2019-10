Publikumsansturm im Pier 2: Messe „Foodpioniere“ stellt Trend-Lebensmittel vor

Bremen - Fleisch war gestern. Plastik sowieso. Und Schnaps ist nicht gleich Schnaps. Es sind nur drei Erkenntnisse, die die „Foodpioniere“-Messe lieferte, und die sich zudem in den neusten Trends der Lebensmittelindustrie widerspiegeln. Gerade lud das Bremer Start-up „My Enso“ ins Pier 2 ein – und präsentierte das Essen von morgen.

Nein, es spielt kein großer Künstler und es ist auch kein Abend für Abenteuer-Dokumentationen ist angesagt. Trotzdem ist das Pier 2 am Gröpelinger Hafen pickepacke voll. Drei schmale Gänge haben die Veranstalter des Bremer Jungunternehmens „My Enso“ aufbauen lassen. Drei schmale Gänge, die die neusten Trends der Lebensmittelindustrie zeigen. Viele, vorrangig junge Besucher, drängen sich von Stand zu Stand. Es riecht nach Brot, nach deftigen Speisen, der Duft von Alkohol liegt in der Luft. Auf zwei Etagen preisen knapp 40 kleine und größere Jungunternehmer ihre Ideen an. Sie locken mit Kostproben, mit „Innovationen“ und „Neuheiten“.

Schlange reiht sich an Schlange. Egal, vor welchem Stand, Geduld müssen die etwa 1 000 Besucher haben. So auch bei „Leef“, das sich dem Motto „Blätter statt Plastik“ verschrieben hat. Das Berliner Unternehmen, gegründet 2014, bedient sich dabei einer indischen Tradition und produziert Teller aus den Blättern der Arekanusspalme. Diese, so Sebastian Mann, Vertriebsleiter bei „Leef“, fallen von den Stämmen der Pflanze und werden seit jeher verbrannt. Da das besonders robuste und wasserabweisende Material von den Bauern Südindiens bei ihrer Arbeit auf den Plantagen sogar als Störfaktor angesehen werde, so Mann, schlage das Produkt zwei Fliegen mit einer ökologischen Klappe: Material muss nicht extra produziert werden und richtet im Vergleich zu Tellern anderer Materialien keinen Umweltschaden an. „Egal, was nach der Benutzung des Produkts passiert, es kann nicht mehr zu Problemen führen“, fasst Mann zusammen. „Drei Jahre“, so der Vertriebsleiter, „hat man uns ausgelacht.“ Mittlerweile laufe das Geschäft „ganz gut“.

+ „Blätter statt Plastik“: Diesem Motto hat sich die Firma „Leef“ verschrieben, sagt Vertriebsleiter Sebastian Mann, der auf der Messe „Foodpioniere“ ein Blatt der Arekanusspalme in der Hand hält. © Koller

Als ebenfalls ganz gut lässt sich die Resonanz am Stand von „Marmetube“ aus Hamburg beschreiben. Das Unternehmen, das seit Mitte 2018 Fruchtaufstriche aus der Tube anbietet, kommt auch beim Bremer Publikum gut an. Frederike und Denise (beide 24) finden die Marmelade „unglaublich lecker und praktisch noch dazu“. Schließlich könne kein Glas kaputtgehen, die Aufstriche seien einfach zu verstauen und länger haltbar. Zudem wirft Denise ein, „gibt's keine nervigen Krümel in der Marmelade“. Verschreibt sich „Marmetube“ ganz den süßen Früchten, setzt das Bremer Start-up „Artful Spirits“ auf Kartoffeln und Getreide – und produziert daraus Wodka in verschiedenen Ausführungen. Soweit nichts Besonderes. Doch die Macher verpassen der Flasche zumeist einen kunstvollen Anstrich. So entstehen unter anderem ganz individuell gestaltete Etiketten, die unter anderem bunte Affen, Kolibris und Flamingos zieren.

Hat man sich durchs Erdgeschoss gekämpft, landet man bei den „Breadonauts“. Merkwürdiger Name, interessantes Konzept. Denn: Die weizen- und glutenfreien Backmischungen müssen zwar in der Schüssel verrührt, dafür aber nicht stundenlang gebacken werden, sondern kommen einfach in die Pfanne. „Gerade für unterwegs eine super Sache“, meint auch Cornelius (28).