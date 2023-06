Pfähle im Dünenrücken: Tiefbauphase am Essighaus in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Auf der Baustelle für das neue Essighaus an der Langenstraße beginnt jetzt die Tiefbauphase – die vier Meter tiefe Baugrube wird ausgehoben. © Kuzaj

Bremen – Nichts los in der Bremer Innenstadt? Kann man so nicht sagen. An vielen Stellen wird tüchtig gebuddelt, geschaufelt und gebohrt. Manche der Baustellen ziehen Schaulustige an, andere sorgen für Verkehrsbehinderungen und Umwege.

Eine – wenn man es so sagen darf – Publikumsattraktion ist neben der historischen Stadtwaage an der Langenstraße die Baustelle für das neue Essighaus. Das Bauwerk zählt zu den Herzstücken im „Balge-Quartier“ des Investors Dr. Christian Jacobs. Die Bauarbeiten sind (auch für Laien) technisch spannend. Gegenwärtig sind die Vorbereitungen für die 800 Quadratmeter große und vier Meter tiefe Baugrube im Gange.

In acht Metern bis 16 Metern Tiefe kommen zunächst 150 Außenpfähle aus Beton und Stahl in die Grube. Sie haben einen Durchmesser von jeweils 40 Zentimetern beziehungsweise 62 Zentimetern – und diese Stärke brauchen sie auch, denn: „Sie stabilisieren die Baugrube während der gesamten Bauphase“, so ein Sprecher. „Später werden sie einen Teil der Gebäudelast in den Untergrund abtragen.“ Im Anschluss folgen die Bohrungen der insgesamt 42 inneren Gründungspfähle, auf denen das neue Essighaus stehen wird.

Schlick, Klei und Torf mitten in der Bremer City

Zusätzlich, so der Sprecher, wird die Grube von innen mit sogenannten Aussteifungen aus Stahl gesichert, die erst dann wieder entfernt werden sollen, wenn die untere Etage des Rohbaus steht. Basis für Positionierung und Art der Gründungspfähle waren verschiedene Bodenanalysen. Holger Ehrig, Bauüberwacher und Geologe: „Da die Bremer City auf einem alten Dünenrücken gegründet ist, erwarten wir hier überwiegend sandigen Untergrund, in geringem Maße könnten aber auch im alten Uferbereich der einst zugeschütteten Balge tideabhängiges Material wie Schlick und Klei sowie Torf zu finden sein.“

Sind die Pfähle gesetzt, wird die Baugrube ausgehoben. Für diese Phase sind auch die archäologischen Grabungen des Teams um Dr. Dieter Bischop, bei der Landesarchäologie für die Stadt zuständig, eingeplant. Anschließend entstehen die Bodenplatte und das Untergeschoss. Die Tiefbauphase soll etwa Ende September abgeschlossen sein, so der Sprecher. Danach folgt der Hochbau des neuen Essighauses.

Historische Teile für eine neue Fassade

Das Essighaus, ursprünglich ein prachtvolles Giebelhaus im Stil der Weserrenaissance, geht auf das Jahr 1618 zurück. Die Kaufmannsfamilie Esich ließ es an einem Ort errichten, an dem das merkantile Herz Bremens schlug – in der Nachbarschaft des damaligen Hafens an der Schlachte und des (1838 dann zugeschütteten) Weser-Nebenarms Balge. Im Zweiten Weltkrieg ist das alte Essighaus zerstört worden, in den 50er Jahren wurde es neu aufgebaut. Dabei hatte man die historischen Utluchten – Fassadenvorsprünge mit Fenstern – mit aus dem Trümmerschutt geborgenen Teilen rekonstruiert.

Diese erhaltenen Teile der Fassade von 1618 werden nun auch in den Neubau integriert. Neben dem bereits neu gebauten Johann-Jacobs-Haus (Obernstraße) und dem dahinter neu geschaffenen Jacobs-Hof bilden die Stadtwaage, der Neubau des Essighauses und das Kontorhaus am Markt (mit dem von Bremen geplanten „Stadtmusikantenhaus“ als Ankermieter) das „Balge-Quartier“, das Innenstadt und Weser besser verbinden soll. Das 100-Millionen-Euro-Projekt wird voraussichtlich Ende 2024 fertig. Auf insgesamt 19.000 Quadratmetern sind Flächen für „Einzelhandels-, Gastronomie-, Büro- und Bildungskonzepte sowie für kulturelle Einrichtungen, Ausstellungen und Veranstaltungen“ geplant, heißt es.

„Fahrrad-Premiumroute“: Erneut Sperrung am Wall in der Bremer City

Am Wall haben in Höhe der Bischofsnadel erneut Arbeiten für die „Fahrrad-Premiumroute“ begonnen. © Kuzaj

Ortswechsel vom „Balge-Quartier“ zum Wall und zur Bischofsnadel. Auch hier prägen Baufahrzeuge das Bild – wieder einmal. Von der Bischofsnadel bis ungefähr Höhe Haus Nummer 198 wird hier ein weiteres Wall-Stück zur vieldiskutierten „Fahrrad-Premiumroute“ umgebaut. Im genannten Bereich ist der Wall für den Individualverkehr voll gesperrt, und das „voraussichtlich bis mindestens Mitte Juli“, wie es in einer Info des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) für die Anwohner heißt. Eine (weitere) Geduldsprobe für die verbliebenen Einzelhändler, zumal auch an der Bischofsnadel weder Ein- noch Ausfahrt möglich sind.

Aus Richtung Ostertorstraße darf nur die Polizei in Richtung Baustellenbereich fahren, andernfalls kämen die Beamten nicht zum Kommissariat Mitte. „Fuß- und Radverkehr kann den Baustellenbereich weiterhin passieren“, so das ASV, das in seiner Info um Verständnis für die Unannehmlichkeiten bittet – und anfügt: „Ganz sicher werden wir nach der Fertigstellung dieser Baumaßnahme feststellen, dass sich alle Mühen und Beeinträchtigungen gelohnt haben.“