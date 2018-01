Peter Rengel verabschiedet: „Nicht gegen die Halle, sondern für Werder Bremen“

Peter Rengel hat vor seinem Wechsel zu Werder Bremen heute seinen letzten Arbeitstag in der ÖVB-Arena.

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Seit mehr als sechs Jahren ist Peter Rengel Chef der ÖVB-Arena. In dieser Zeit hat der jetzt 46-Jährige viele verdiente Radprofis innerhalb der Sixdays gebührend verabschiedet. Für sich selbst hätte er eine öffentliche Zeremonie zwar nie und nimmer erwartet oder gar gefordert, doch am Montag durfte (musste) er sich einer solchen stellen.

Rengel hat heute seinen letzten Arbeitstag, wird dann noch alten Urlaub nehmen und am 3. Februar beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen als Direktor für Infrastruktur einen neuen beruflichen Lebensabschnitt beginnen.

Immer wieder wird Rengel nicht müde zu betonen, dass er den Schritt von der Bürgerweide an den Osterdeich nicht im Groll geht: „Ich habe mich nicht gegen die Halle, sondern für Werder entschieden. Ich hatte im vergangenen Herbst das Gefühl, beruflich noch einmal eine neue Herausforderung annehmen zu wollen.“

Die Werder-Verantwortlichen Klaus Filbry (Geschäftsführer) und Hubertus Hess-Grunewald (Präsident) kamen im Rahmen der Umstrukturierung des Clubs auf Rengel zu und wollten einmal dessen Bereitschaft zum Wechsel ausloten. „Ich habe den Wechsel nicht aktiv betrieben, sondern mir natürlich gern angehört, was die Vertreter von Werder mir vorgeschlagen haben“, sagt Rengel, der schon seit 1996 für die Halle tätig ist. Wenig später folgte die Zusage.

Tischtennis-WM als Orga-Highlight

Und was würde er als sein organisatorisches Highlight bezeichnen? Rengel muss da nicht lange überlegen: „Das war die Organisation der Tischtennis-Weltmeisterschaft im Jahre 2006. Da waren Sportler aus 130 Nationen in Bremen und mussten untergebracht werden. Da war eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren nötig. Aber wir haben es geschafft.“

Dass Rengel seit 2012 die Sixdays maßgeblich mit diversen Innovationen beeinflusst hat, ist unstrittig – aber teilweise auch nicht ganz so gewollt gewesen. Rengel blickt zurück: „Als wir das Geschäft 2012 von Frank Minder übernommen hatten, mussten wir quasi ganz von vorn anfangen, denn die zuvor lange Jahre tätige Orga-Crew stand zu großen Teilen nicht mehr zur Verfügung. Da habe auch ich dann in vorderster Position Verantwortung übernommen – und ich habe es gern gemacht, weil mir die Sportler einfach am Herzen liegen.“

„Ein Lehrberuf ist Hallenchef ja nun wirklich nicht“

Der scheidende Hallenchef erklärt aber auch, dass ihn die Abwechselung in seinem Job immer besonders gefreut habe: „Mal war Hardrock in der Halle, dann ein Basketball-Länderspiel mit Dirk Nowitzki und natürlich jedes Jahr die Sixdays. Da wächst man dann rein, denn ein Lehrberuf ist Hallenchef ja nun wirklich nicht.“

Rengel sagt aber auch, dass das Sechstagerennen in seinem Ranking der beliebtesten Veranstaltungen ganz oben anzusiedeln ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Halle quasi Mitverantalter der Sixdays ist. Bei anderen Events (Konzerte zum Beispiel) werden die Kapazitäten nur vermietet. Und welcher Sixdays-Fahrer hat es Rengel ganz besonders angetan? Der Familienvater will zunächst nicht raus mit der Sprache, um Nichtgenannte nicht zu verprellen, sagt dann aber doch: „Robert Bartko habe ich immer bewundert. Der war Doppel-Olympiasieger, ist immer auf dem Teppich geblieben und hat sich auch für viele Dinge außerhalb seines Sports interessiert. Er ist einfach eine Persönlichkeit.“

Nicht gern im Mittelpunkt

Und dann werden Rengel natürlich auch die 50. Sixdays vor vier Jahren in besonderer Erinnerung bleiben: „Das war super, denn wir hatten viele der alten Cracks in Bremen. Das war vielleicht ein großes Hallo.“

Dieses große Hallo, jedenfalls, wenn es um seine eigene Person geht, liegt Rengel nicht so. Am Montag jedoch musste er bei der Verabschiedung da durch – und er hat es sicherlich im Innersten genossen.