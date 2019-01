Sixdays: Peter Rengel hat Umstieg zu Werder Bremen nie bereut

Bremen - Vor einem Jahr wurde er mit einer emotionalen Zeremonie verabschiedet, doch in diesem Jahr ließ sich Peter Rengel bislang keinen Tag bei den 55. Bremer Sixdays entgehen.

Wenn auch der Stress bei dem jetzt 48-jährigen Ex-Hallenchef nicht mehr vorhanden ist. „Ich kann jetzt einmal als normaler Besucher ganz in Ruhe essen, muss das nicht in der Fahrerküche tun und ständig den Zeitplan im Nacken haben. Ich hab’ sogar mal eine Fahrervorstellung verpasst. Das wäre mir in den Jahren als Sixdays-Chef nicht passiert. Jetzt kann ich mit meinen Kindern in Ruhe die Rennen schauen“, erklärte Rengel.

Vor einem Jahr war es schon ein kleiner Schock für die Bremer Sixdays-Familie, dass Rengel ein Angebot des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen annahm. Extra für ihn hatten die Grün-Weißen die Stelle eines Direktors für Infrastruktur aus der Taufe gehoben. Dort ist Rengel für die Bereiche Sicherheit, Greenkeeping ind IT verantwortlich. Insgesamt 16 Fachleute gehören zu seiner Gruppe.

„Es war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung, denn ich wollte was Neues machen und in Bremen bleiben. Und wenn eine der Bremer Kernmarken wie Werder anfragt, dann ist das schon ein Glücksfall“, meinte Rengel, der 22 Jahre lang alle Sixdays in der Halle gesehen hat.

Und nun die Frage aller Fragen: Welches Team gewinnt heute? Rengel muss nicht lange überlegen: „Wenn von den beiden keiner krank wird oder stürzt, werden es die Belgier Keisse/De Buyst machen.“

töb