Schwerer Unfall auf A1: Lkw fährt auf Tanklastzug auf – 35-Jähriger in Lebensgefahr

Von: Marcel Prigge

Zu einem schweren Lkw-Unfall ist es am Montag in Bremen gekommen. Ein 35-Jähriger ist in einem Führerhaus eingeklemmt worden. Es besteht Lebensgefahr. (Symbolbild) © dpa

Ein Unfall auf der A1 hat für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Nachdem ein Lkw auf einen Tanklastzug aufgefahren ist, schwebt ein Mann in Lebensgefahr.

Update von Montag, 17. April 2023, 15:45 Uhr: Nach dem Unfall auf der A1 bei Bremen, der am Montagmorgen einen kilometerlangen Stau verursachte, sind nun Details zur Ursache bekannt. Wie die Polizei Bremen am Nachmittag mitteilt, ist in Höhe der Anschlussstelle Mahndorf gegen 8:00 Uhr ein Lkw auf einen Tanklastzug aufgefahren. Ein 35-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Nach Unfall auf der A1 in Bremen: 35-jähriger Lkw-Fahrer eingeklemmt – Lebensgefahr

„Der 35-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug die Autobahn in Richtung Hamburg, als er einen vor ihm fahrenden leeren Tanklastzug offenbar zu spät bemerkte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Es sei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Der 35-Jährige wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend ist er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 67 Jahre alte Fahrer des Tanklasters kam ebenfalls zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Autobahn musste aufgrund des großen Trümmerfeldes zunächst komplett gesperrt werden. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Schwerer Lkw-Unfall auf A1 mit Verletzten: Auffahrunfall bei Bremen

Update von Montag, 17. April 2023, 14:00 Uhr: Die Fahrbahn der A1 in Bremen Richtung Hamburg ist wieder frei befahrbar. Der Stau, der sich aufgrund eines Unfalls zwischen Bremen-Arsten und Bremen-Hemelingen gebildet hatte, hat sich aufgelöst. Nach Angaben der Polizei Bremen hat es sich um einen Auffahrunfall gehandelt. Weitere Informationen liegen der Pressestelle zurzeit nicht vor.

Ein Verkehrsunfall auf der A1 blockiert am Montag, 17. April 2023, den Verkehr in Richtung Hamburg. (Symbolbild) © Privat

Update von Montag, 17. April 2023, 13:10 Uhr: Die Teilsperrung der A1 zwischen Bremen-Arsten und Bremen-Hemelingen aufgrund eines Unfalls dauert weiter an. Der linke Fahrstreifen der Autobahn ist wieder befahrbar, zeitweise ist es zu einer Vollsperrung in Richung Hamburg gekommen.

Wie die Polizei Bremen mitteilt, sind die Hintergründe des Unfalls weiter unklar. Mindestens ein Lkw soll beteiligt sein, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Aufräumarbeiten durch die Beamten dauern weiter an.

Langer Stau bei Bremen: Unfall auf A1 mit verletzten Personen

Erstmeldung von Montag, 17. April 2023, 9:30 Uhr: Bremen – Auf der A1 zwischen Bremen-Arsten und Bremen-Hemelingen ist es am Montagmorgen, 17. April 2023, zu einem Unfall mit verletzten Personen gekommen. Derzeit behindert ein langer Stau den Verkehr. Die Fahrbahn Richtung Hamburg ist teilweise gesperrt.

Unfall auf der A1 mit verletzten Personen: Es staut sich Richtung Hamburg – Rettungshubschrauber im Einsatz

Berufspendler aufgepasst: Zurzeit blockiert ein etwa sieben Kilometer langer Stau auf der A1 in Bremen den Verkehr Richtung Hamburg. Der Grund soll ein Unfall mit Verletzten im Bereich des Autobahnzubringers Hemelingen sein.

Beamte sichern derzeit die Unfallstelle, so die Polizei Bremen. Der Verkehr werde langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beteiligt im Unfallgeschehen sei mindestens ein Lkw, heißt es. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz und ein Ärzteteam vor Ort. Die Polizei Bremen könne derzeit keine Angaben zu der Schwere der Verletzungen oder den Unfallbeteiligten machen.

Der Stau erstreckt sich derzeit von Bremen/Brinkum bis Uphusen/Bremen-Mahndorf. Mit mindestens einer Stunde Zeitverlust muss laut ADAC gerechnet werden.

Ausweichstecke über die B75 und B6 in Bremen: Auch hier stockt der Verkehr

Um den Stau auf der A1 zu umfahren, kann die A28 Richtung Oldenburg und anschließend die B75 / B6 genutzt werden. So gelangen Autofahrer auf die A27 und schließlich wieder über das Bremer Kreuz auf die A1.

Doch Vorsicht: Auf der B75 in Bremen herrscht derzeit dichter Verkehr, weshalb es nach Angaben des ADAC zu etwa 40 Minuten Zeitverlust komme. Auch der Fly-Over der B6 ist derzeit so dicht befahren, dass es nochmal zusätzlich zu 15 Minuten Zeitverlust komme.