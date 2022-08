Personalmangel in Bremen: Engere Taktung bei Bus und Bahn erst im Januar

Von: Johannes Nuß

Teilen

Aufgrund von Personalmangel ist eine engere Taktung von Bussen und Bahnen bei der BSAG nicht möglich. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Weil aktuell fast 20 Prozent der Fahrer bei der BSAG im Krankenstand sind, kommt eine engere Taktung im Bremer ÖPNV frühestens ab Januar 2023 infrage.

Bremen – Es hätte so schön werden können: Eigentlich sollten im Bremer Stadtgebiet ab September 2022 sowohl die Busse als auch die Straßenbahnen wesentlich öfter fahren. Betroffen sein sollten davon ab September die Linien 1, 4, 6, 24, 25, 26 und 27. Ebenfalls sollte die neue Nachtlinie N8 in Bremen-Nord und Schwanewede betroffen sein.

Senatsbeschluss sieht engere Taktung bei Bus und Bahn in Bremen eigentlich ab September vor

So will es ein Senatsbeschluss aus dem vergangenen Dezember. Mit Blick auf das aktuell noch geltende 9-Euro-Ticket hätte man so auch sicherlich neue Kunden gewinnen können. Doch daraus wird wohl nichts. Denn wie der Weser-Kurier jetzt berichtet, hat die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ein heftiges Personalproblem. Das besteht aktuell laut Aussage von BSAG-Vorstand Hajo Müller aufgrund eines hohen Krankenstandes, wie es in dem Bericht heißt.

Jetzt ist der Plan, die engeren Taktungen bei Bus und Bahnen ab Januar Realität werden zu lassen. Das aus dem Grund, weil mit dem aktuellen Personalstand es schon sehr schwer sei, den derzeitigen Fahrplan in vollem Umfang zu bedienen.

Personalstand bei der BSAG nicht ausreichend: Engere Taktung frühestens ab Januar 2023

Dass der Personalstand bei der BSAG nicht ausreichend ist, hat man auch innerhalb der Landesregierung im Bremer Rathaus erkannt. Darum soll es nun mehr Personal geben, aktuell werden laut dem Bericht des WK 25 zusätzliche Vollzeitstellen benötigt.

Der Krankenstand bei der BSAG ist allerdings nicht erst seit Corona ein Problem, wie Sprecher Andreas Holling bestätigt. Auch vor der Pandemie haben schon einen Krankenstand von rund zehn Prozent gehabt. In der Pandemie hat sich dieses Problem natürlich verschärft. Aktuell sind lediglich 82 bis 84 Prozent der Fahrer des BSAG überhaupt einsatzbereit.