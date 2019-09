Interview: Andreas Helberg vom Richterbund zu Überstunden in der Justiz

Bremen - Eine Umfrage im Auftrag des Bremischen Richterbunds im Jahr 2018 ergab, dass 85 Prozent der Richter und Staatsanwälte ihre Arbeitsbelastung als sehr hoch oder sogar als unerträglich empfinden. Nun hat Bremen eine rot-grün-rote Regierung, die Besserung verspricht. Andreas Helberg (51), Vorsitzender des Bremischen Richterbunds und Vorsitzender Richter am Landgericht Bremen, äußert sich im Interview zu Überstunden, Kennzahlen und hoher Belastung in der Justiz.

Guten Tag, Herr Helberg. Bremen hat jetzt eine rot-grün-rote Regierung. Hoffen Sie auf eine Besserung der Lage in der Bremer Justiz?

Uns freut es, dass man im Koalitionsvertrag endlich die hohe Belastung der Justiz anerkennt. Die Regierung will den Personalbestand an den berechneten Bedarf anpassen. Man kann auch den berechneten Bedarf durchaus kritisch sehen, da bundesweit eine Mangelwirtschaft in der Justiz herrscht. Er basiert auf durchschnittlichen Bearbeitungszeiten. Und die sind natürlich kürzer, wenn alle aufgrund des Personalmangels gezwungen sind, die Sachen sehr schnell abzuarbeiten. Insgesamt ist das jetzt ausgerufene Ziel aber ein großer Fortschritt.

Wie weit ist Bremen von der Vollausstattung entfernt?

Nach Zahlen von 2018 fehlten in Bremen gut 32 Richter und Staatsanwälte, vier Amtsanwälte und 80 Mitarbeiter im mittleren Dienst. Wir brauchen die schnell. Wir sind besorgt, weil im Koalitionsvertrag von einem mehrjährigen Stufenplan die Rede ist. Die Mittel sind für die Vorhaben der Koalition zu niedrig. Das wird zu Verteilungskämpfen führen. Es droht auch eine haushaltslose Zeit, in der keine Einstellungen möglich sind.

Mittlerweile herrscht auch in der Justiz Fachkräftemangel.

Es gibt deutschlandweit einen Mangel an Nachwuchsjuristen. Wir haben ein Viertel weniger Absolventen als noch vor zehn oder 15 Jahren. Für die Justiz wollen wir natürlich die besten, zumindest sehr gute Absolventen. Das ist ja auch im Interesse des Bürgers. Die ostdeutschen Bundesländer stehen vor einer großen Pensionierungswelle. Wir konkurrieren auch mit großen Wirtschaftskanzleien und Unternehmen um qualifizierte Bewerber.

Wie macht sich die Überlastung bemerkbar? In der vom Richterbund durchgeführten Befragung gab die Mehrheit der Richter und Staatsanwälte an, mit der unter den gegebenen Umständen möglichen Qualität nicht zufrieden zu sein.

Wenn man die richtige Arbeitseinstellung hat und die Kollegen in der Justiz haben die, dann tut es weh, wenn abends nicht alle Akten erledigt sind. Oft ist es schwer zu verkraften, wenn man eine Sache nicht ein zweites Mal durchdenken kann. Das Ergebnis muss deshalb nicht falsch sein, aber die Kollegen wünschen sich mehr Zeit. Das zeigt auch, dass die Kollegen hohe Qualitätsansprüche haben. Man stößt da auf eine Kette, wenn man nach den Ursachen fragt, warum Dinge schlechter laufen. Das fängt in der Strafjustiz bei der Polizei an. Die ist als erstes am Fall, dann kommt die Staatsanwaltschaft und dann das Gericht.

Und was kommt danach?

Durch den Personalmangel bei der Polizei kommt es zu langen Zeiten bei der Auswertung von Handys und Festplatten oder der Untersuchung von DNA- und Betäubungsmittelproben. Wenn da die Qualität leidet, muss der Staatsanwalt die Akte mehrfach zur Hand nehmen. Was nicht ausermittelt wurde, muss vor Gericht repariert werden. Stark ist die Belastung auch im Betreuungsrecht. Da arbeiten uns die sozialen Dienste, die Klinikärzte und externe Sachverständige zu, die auch alle überlastet sind. Meine Kollegen sind ständig damit beschäftigt, dadurch entstehende Versäumnisse auszugleichen.

Der Richterbund beklagt, dass die Bezahlung in Bremen schlecht ist.

Ich glaube, es ist immer noch erstrebenswert, in Bremen Richter oder Staatsanwalt zu werden. Wir haben hier eine großartige und spannende Aufgabe mit viel Verantwortung und eine tolle Zusammenarbeit in der Kollegenschaft. Wir haben Dienstortsicherheit, und Bremen ist eine attraktive Stadt. Bei der Bezahlung liegt Bremen allerdings im unteren Drittel. Und auch die Zuschüsse bei der Krankenversorgung sind niedriger als etwa in Niedersachsen.

Zur Person

Andreas Helberg wurde 1968 in Kiel geboren. Er studierte Jura an der Universität Hamburg und promovierte in Rostock. Seit 1998 wohnt er in Bremen, wo er sein Referendariat absolvierte. Ab 2001 arbeitete er als Richter am Land-, Amts- und Oberlandesgericht Bremen. Seit 2016 ist er Vorsitzender Richter der Zivilkammern 1 (Arzthaftungs-, Staatshaftungs- und Mietrecht) und 5 (Betreuungs- und Unterbringungsrecht) am Landgericht Bremen. Seit 2015 ist er Vorsitzender des Bremischen Richterbunds.