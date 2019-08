Pia van Nuland mit „Twin Peaks / SLC / USA“: Das persönliche Amerika

Bremen - Von Tido Davids. Beeinflusst von dem US-amerikanischen Schriftsteller John Steinbeck (1902–1968), der gemeinsam mit seinem Hund in den 60er Jahren durch die USA reiste, hat sich sich auch Pia van Nuland auf die Suche nach ihrem ganz persönlichen Amerika gemacht. Daraus entstand die gleichnamige Werkreihe „In Search of America“. Ein Teil davon ist das Werk „Twin Peaks / SLC / USA“, das sie während ihres Auslandaufenthalts 2018 in der Mormonenstadt Salt Lake City schuf und das heute Thema unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ ist.

Pia von Nulands Arbeitsalltag unterschied sich dabei kaum von dem in Deutschland: Aufstehen um acht Uhr, eine Stunde Mails checken und den Rest des Tages kreativ tätig sein. Insgesamt arbeitete die Künstlerin rund drei Wochen an dem Bild. Künstlerin zu sein ist „ein Job wie jeder andere“, versichert van Nuland. Selbstverständlich sollte man kreativ sein, aber auch Kontinuität und Ausdauer seien unverzichtbar.

Der Linolschnitt zeigt einen Blick auf Salt Lake City, im Hintergrund die namensgebenden Twin Peaks. Das Gestein selbst ist leicht rosafarben, so entsteht speziell in den frühen Morgenstunden eine ganz besondere „rosa Luft“ im Tal. Diese außergewöhnliche Stimmung sollte das Bild durch die Farben einfangen. „Der Mensch muss im Tal bleiben, begrenzt durch die Berge“, erklärt van Nuland. Auch in diesem Werk ist das Verhältnis von Mensch und Natur auf kreative Weise dargestellt. Ein Thema, dass sich durch all ihre Bilder zieht.

Zur Kunst selbst kam die mittlerweile in Bremen lebende Künstlerin über Umwege: „Nach der Lehre bin ich an die Abendschule gegangen, das ging damals schon in den Niederlanden. Irgendwann bin ich dann zum Vollzeitstudium gewechselt. Nach einem Auslandsaufenthalt in Edinburgh habe ich dann meinen Abschluss in Holland gemacht. Aber den Drang Künstlerin zu sein hatte ich schon immer.“

Speziell die verschiedenen Drucktechniken begeisterten sie im Studium. Doch zum Linoldruck fand die 52-Jährige bereits sehr früh. „Schon im Grundschulalter habe ich Linolschnittkurse besucht. Auf dem Dachboden meiner Eltern fand ich später ein Linolschnitt-Set – mit dem meine Mutter schon gearbeitet hatte. Mich fasziniert das ,indirekte‘ Arbeiten am Linolschnitt. Das, was da rauskommt, ist genau das, was ich ausdrücken möchte.“ Neben der eigenen Mutter dienten ihr Joseph Beuys (1921–1986) und Katsushika Hokusai (vermutlich 1760–1849) als Vorbilder. Für ihr Idol ist sie sogar eigens nach Japan gereist, um das dort ansässige Hokusai-Museum in Tokio besuchen zu können. Hokusai – auch Erfinder der Mangas – gilt als Urvater japanischer Farbholzschnitte. Seine Werke inspirierten unter anderem Vincent van Gogh und Paul Gauguin. Sein Werk „Die große Welle vor Kanagawa“ ist weltberühmt.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja, selbstverständlich. Um das Leben von einer anderen Seite, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen“, ist sich Pia van Nuland sicher. Eben dieser Perspektivwechsel war es auch, der die Künstlerin zu ihrer Suche nach dem eigenen Amerika inspiriert hat. „Ich wollte das Leben der Leute abbilden.“ Dazu gehört auch die Tagespolitik. Wenn van Nuland jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann vielleicht Donald Trump. Eines ihrer Werke zeigt den Präsidenten „als Herrscher der Welt im Sandsteingebirge“. Wobei „der das gar nicht verstehen würde“.

Für die Künstlerin, die spürbar für ihre Arbeit lebt, ist die größte Herausforderung ihres Künstlerlebens, einfach nichts zu tun. „Sogar im Urlaub, am Strand von San Diego, habe ich mir kleine Linolschnitte mitgenommen und daran gearbeitet.“