Übersee-Museum leistet mit Ausstellung Beitrag zur Diskussion um koloniales Erbe

Bremen - Die gegenwärtige Diskussion um die Umbenennung von Schwachhauser Straßen, die nach „Kolonialhelden“ benannt sind, zeigt es deutlich: Die Auseinandersetzung um das koloniale Erbe ist im bremischen Alltag angekommen. In Wissenschaft, Forschung und Museen spielt das Thema seit geraumer Zeit eine größere Rolle. Ein aktuelles Beispiel liefert eine Kabinettausstellung im Übersee-Museum.

Unter dem Titel „Aus den Augen? Postkoloniale Fragmente“ ist die Präsentation dort vom 21. Februar bis zum 19. April zu sehen. Sie dreht sich um eine aus einem Baumstamm gefertigte Holzskulptur. Und sie ist „das Ergebnis eines sehr intensiven Seminars“ mit 21 Bachelor-Studenten der Kulturwissenschaft, so Professorin Wiebke Ahrndt, Direktorin des Museums und Honorarprofessorin in dem Studiengang.

Im Fokus der öffentlichen Debatten um Kolonialismus und dessen Folgen bis in die Gegenwart hinein steht meist Afrika, so Ahrndt. „Wir wollen den Blick weiten und haben für die Ausstellung deshalb ein Objekt aus Ozeanien ausgesucht. 1909 ist die hölzerne Figur nach Bremen ins Übersee-Museum gekommen. Sie stammt aus Melanesien (pazifische Inselgruppen nordöstlich von Australien).

„Die geschnitzte Holzskulptur ist etwa 1,15 Meter hoch und hat Augen aus Perlmutt“, sagt der Student Finn Völkel. „Es ist ein Objekt, das einen ansieht; es kommuniziert in gewisser Weise mit einem“, so Direktorin Ahrndt. Mit diesem Effekt, ausgelöst durch die großen Perlmuttaugen, spielt der doppeldeutige Titel der Ausstellung – der zugleich auf lange vergessene Folgen der Kolonialisierung anspielt. Für mehr als nur einen Perlmuttaugenblick.

+ Blickkontakt: Besucher vor Vitrine. © ÜBERSEE-MUSEUM/BEINHORN

Wie sehr veränderten Kolonialherren und Missionare Alltag, Leben und Kultur? Was ging damals verloren? Was lässt sich überhaupt noch rekonstruieren? Fragen wie diese wirft die Ausstellung auf, ohne sie alle beantworten zu können – das ist Teil der Konzeption. Es gehe darum, Denkanstöße zu geben, so die Initiatoren.

Die Skulptur mit den Perlmuttaugen kommt von der 8 800 Quadratmeter großen Insel Bougainville, die geografisch zu den Salomonen gehört, als Folge der Kolonialpolitik aber Papua-Neuguinea unterstellt wurde. Bougainville gehörte zur Kolonie „Deutsch-Neuguinea“, als anno 1909 ein Sammler im Auftrag des Bremer Übersee-Museums dort auftauchte: Ludwig Cohn (1873 bis 1935), Zoologe und Forschungsreisender. In Toboroi, an der Ostküste Bougainvilles, fertigten Inselbewohner für ihn ein verkleinertes Modell eines traditionellen einstöckigen Pfahlhauses an, das heute in der Dauerausstellung „Spurensuche“ des Übersee-Museums zu sehen ist. Der Norddeutsche Lloyd (NDL) kümmerte sich um den Transport nach Bremen.

+ Karte der Insel Bougainville im Museum. © Kuzaj

Die Skulptur mit den Perlmuttaugen, war sie ein Ritual- oder Kultobjekt oder wurde auch sie extra für Cohn angefertigt? Eine Frage, mit der die Studenten sich auch beschäftigt haben. In Ozeanien ist in jener Zeit „viel für den Verkauf produziert worden“, so Ahrndt. Im Fall der Skulptur aber gibt es „keine sicheren Hinweise“, so die Studenten. Nur Ansatzpunkte: „Die Figur wirkt in Teilen sehr neu“, sprich: ungebraucht. Und es gibt „eine Beschädigung“. Die Genitalien fehlen. Möglicherweise sind sie abgeschlagen worden, um die prüden Europäer aus dem deutschen Kaiserreich nicht in Verlegenheit zu bringen.

+ Zwei von 21 Studenten: Finn Völkel und Linda Kempe vom Team der Ausstellungsmacher. © Kuzaj

Die Studenten machen Fragen, die sich um die Figur – und Kolonialismus allgemein – ranken, zum Ausstellungsthema. So gibt es eine Spiegelwand, die verschiedene Fragen buchstäblich aufwirft, und eine Tafel, an die Besucher ihre Gedanken zum Thema heften können. Eine Fülle von Informationen wird nicht auf Texttafeln – die wären viel zu lang geworden – präsentiert, sondern etwa an einer Hörstation in Sichtweite der Skulptur. Hinzu kommt eine Videowand mit 58 Kurzfilmen. All das ergibt einen sehr anregenden Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe.