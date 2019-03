Perle im „Tiroler Stil“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Durch einen „kurzen schmalen Waldweg“ müsse man gehen, dann komme sie, die „Perle des Bürgerparks“. So ist es zu lesen in dem Buch „Bremen und seine Bauten“, das der Architekten- und Ingenieur-Verein anno 1900 herausbrachte und „dem hohen Senate“ widmete. In der Sammlung der Staats- und Universitätsbibliothek ist der Band heute zu finden. Auf Seite 571 geht es um die „Perle des Bürgerparks“, die heute das Thema unserer Serie „Verschwunden“ ist.

Mit „Perle“ ist das Kaffeehaus am Emmasee gemeint. Anno 1900 heißt es weiter: „Das Kaffeehaus, das alte sowohl wie auch jetzt das neue, welches sich durchaus den beherrschenden Formen seiner Umgebung anpasst, ist stets ein Lieblingsaufenthalt der Bremer Bevölkerung gewesen.“ 1897 war das Gebäude an die Stelle des alten und „hinfälligen Baus“ gesetzt worden.

Die Geschichte des „hinfälligen Baus“ begann im Jahr 1867. Der Bürgerpark selbst war ab Sommer 1866 angelegt worden. Die erste gartenarchitektonische Arbeit war der Aushub des nach Gräfin Emma von Lesum (um 975/980 bis 1038; der Legende nach Stifterin der Bürgerweide) benannten Emmasees. Eben hier, am Nordufer des Sees, eröffnete 1867 zunächst ein Restaurationszelt. Zelt? So wurde das Lokal genannt. In Wirklichkeit aber handelte es sich um einen flachen Holzbau, der schon 1874 erweitert wurde, weil das Lokal so gut lief.

Bis der Holzbau, wie erwähnt, „hinfällig“ wurde. Es war ein Neubau im „Tiroler Stil“ – so nannten ihn die Zeitgenossen –, der den Ursprungsbau ersetzte. Das Ausflugsziel am Emmasee zog nun offenbar noch mehr Gäste an. Anno 1909 wurde das Kaffeehaus um einen Musikpavillon ergänzt. Zudem krönte ein Schmuckturm, der auf der Deckenkonstruktion des Sommersaals saß, das Bauwerk – allerdings nur bis zum Jahr 1918, da wurde der Turm abgerissen.

Im Zweiten Weltkrieg ist das Kaffeehaus am Emmasee, mit (und ohne) Turm auf etlichen Ansichtskarten (so nannte man die Handyfotos, als es noch keine Handys gab) „verewigt“, vollkommen zerstört worden. Und nach dem Krieg?

Schon zu Beginn der 50er Jahre plante der Bürgerparkverein, ein neues Kaffeehaus am Emmasee zu bauen – anfangs im Stil eines niederdeutschen Fachwerk-Hallenhauses. Es war aber kein Geld da. Das gab es erst Anfang der 60er Jahre. Und es kam aus Mitteln der Bürgerpark-Tombola. Und es wurde auch kein Fachwerkhaus im niederdeutschen Stil.

Die Bremer Architekten Hans Budde (1920 bis 2002) und Carsten Schröck (1923 bis 1973) standen für ein anderes Bauen. Gemeinsam entwarfen sie beispielsweise das Haus der Kirche am Franziuseck und (mit Frei Otto) Pläne zur Überdachung der Neustädter Häfen mit einer Seilnetzkonstruktion.

Das neue Kaffeehaus – ein aus drei Pavillons bestehender kubischer Bau – setzten sie 1963/64 praktisch in den Emmasee. Es wirkt, als treibe das Gebäude auf dem Wasser. Dafür gab‘s 1974 den renommierten und begehrten BDA - Preis des Bunds Deutscher Architekten. Wieder zehn Jahre später, 1984, wurde das Kaffeehaus als Bremer Kulturdenkmal unter Denkmalschutz gestellt.

2015 wurde das Restaurant neu gestaltet und renoviert. Unter den Namen „Emma am See“ zählt es für viele Besucher zu den zeitgenössischen „Perlen des Bürgerparks“.