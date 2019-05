„Pepper“ erobert die Herzen bei der „Langen Nacht der Museen“

Vielfalt im Kulturellen

+ © Kowalewski Irgendwie niedlich – Roboter „Pepper“ spielt Maus im Universum. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Silvia Klein aus Weyhe trägt noch etwas Ton an den Augen ihres Werkes auf. Bei der „Langen Nacht der Museen“ am Sonnabend versucht sie sich im Gerhard-Marcks-Haus an einem Tonkopf. Bereits eine Stunde nach Beginn der Nacht werden am Eingang des Museums mehr als 500 Besucher gezählt, die nun die Gänge füllen. Tausende von Besuchern bevölkern bis in die Nacht mehr als 20 Häuser.