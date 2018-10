1786: Ende für den Pranger auf dem Bremer Marktplatz 

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Jemanden an den Pranger stellen – das ist geradezu sprichwörtlich. Pranger aber gibt es längst nicht mehr. Außer (im übertragenen Sinne) im Internet. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier geht es heute um den Pranger auf dem Bremer Marktplatz. Er ist Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Denn einst wurden tatsächlich Menschen an den Pranger gestellt. Der Pranger war Teil des Rechtslebens. Indem die Bürger selbst Recht sprachen, emanzipierten sie sich vom Erzbischof. Der Bürgermeister musste die bürgerlichen Regeln des Zusammenlebens – eben: die Gesetze – öffentlich vorlesen. Er tat das vom Rathausbalkon aus. Das war wichtig, weil viele Menschen nicht lesen konnten.

Der Marktplatz war der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Bremen. Innerhalb der Mauern, die den Platz umgaben, wurden Fisch und Fleisch verkauft. Wer was verkaufen durfte, hatte der Rat ebenfalls genau geregelt.

Bis in das 18. Jahrhundert hinein wurde unter dem zweiten Bogen der Rathausarkaden Gericht gehalten. Das geschah öffentlich und es waren bürgerliche Beisitzer dabei – anders als beim Gericht des Stadtrats. Vielfach bestätigte das Gericht des (erzbischöflichen) Stadtvogts die Entscheidungen des (bürgerlichen) Ratsgerichts. Zur Verbüßung geringer Strafen stand der Pranger parat, nur wenige Schritte vom Gerichtsort entfernt. In Bremen gab es halt damals schon kurze Wege. . .

Gerichtsbarkeit und Strafvollstreckung gehörten ganz selbstverständlich zum Mittelpunkt des öffentlichen Lebens, zum Marktplatz eben. An drei Verhandlungstagen im Jahr ging es vorwiegend um Eigentums- und Anspruchskonflikte. Mit der Auflösung der Stadtvogtei im Jahr 1802 endet die Geschichte dieses Gerichts dann für alle Zeiten.

Der Pranger auf dem Marktplatz war im 16. Jahrhundert errichtet worden. Der achteckige Bau wurde auch „Kaak“ genannt. Neben ihm stand zeitweilig der „Schandesel“ außerhalb der Mauer, die den Markt einfasste. Auf dem „Schandesel“, einem hölzernen Gestell mit vier Beinen, wurden Straftäter zur Schau gestellt, aber nicht ausgepeitscht. Der Pranger selbst war an der Ostseite des Platzes in die Marktmauer integriert.

Im Inneren des Achtecks führte eine schmale Wendeltreppe auf die obere Plattform, auf der schließlich der Schandpfahl stand. An diesen Pfahl wurden Verurteilte gebunden und, so die Überlieferung, zuweilen auch ausgepeitscht. Oft aber wurden die Delinquenten eben einfach an den Pranger gestellt, sprich: sie wurden dazu gezwungen, die öffentliche Schande zu ertragen, an diesem Ort gesehen zu werden.

Ende des 18. Jahrhunderts, das Zeitalter der Aufklärung und weiteren bürgerlichen Emanzipation lässt grüßen, war so etwas dann wirklich nicht mehr zeitgemäß. Der Pranger verfiel. Er wurde baufällig. Im Jahr 1786 entschlossen sich die Bremer, den Pranger abzureißen.