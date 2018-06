Patienten aus dem Umland

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?“ Ein alter Schlager, der uns zu einem Thema der Gegenwart führt. Zu einem medizinischen Thema. Wir wissen nicht, was Hans mit dem Knie macht. Aber wir wissen, was etliche Bremer Kliniken mit Knien machen – operieren. Hüft- und Kniegelenkersatz – das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe des Bremer Krankenhausspiegels, in dem 14 Kliniken aus Bremen und Bremerhaven Daten und Angebote zu 19 verschiedenen Behandlungsgebieten präsentieren.

Das Gesundheitsressort und die Bremer Krankenhausgesellschaft haben das Projekt initiiert. Neue Hüfte, neues Kniegelenk – in der Endoprothetik, so der Tenor bei der Präsentation des Krankenhausspiegels am Montag, weisen bremische Kliniken „sehr gute Behandlungsergebnisse“ auf. Die jetzt veröffentlichten Daten stammen aus dem Jahr 2016.

Häufig liege man über dem Bundesdurchschnitt. Das wiederum sei eine Folge der Spezialisierung der Kliniken „und ihrer umfangreichen Erfahrung aufgrund hoher Behandlungszahlen“. Wer viel macht, hat viel Erfahrung – das gilt eben auch in der Medizin. Und der Hinweis darauf soll Vertrauen wecken. „Wenn Sie Ihr Auto in die Werkstatt bringen, dann gehen sie auch zu einer Werkstatt, die das jeden Tag macht“, wählt Professor Michael Bohnsack, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Diako, einen anschaulichen Vergleich.

Die meiste Erfahrung mit Kniegelenkersatz sammelten laut Krankenhausspiegel im Jahr 2016 die Paracelsus-Klinik (581 Patienten), das Diako (461 Patienten) und die Roland-Klinik (317 Patienten). Bei den künstlichen Hüften waren es das Diako (791 Patienten), die Roland-Klinik (592 Patienten) und die Paracelsus-Klinik (369 Patienten).

Häufigster Grund für den Gelenkersatz sind altersbedingte Verschleißerscheinungen (Arthrose), bei der Hüfte außerdem Oberschenkelhalsbrüche. Werte über dem Bundesdurchschnitt wurden in verschiedenen Feldern erreicht. So erlangen 99,4 Prozent aller in Bremer Krankenhäusern mit einer neuen Hüfte versorgten Patienten wieder eine gute Beweglichkeit – bundesweit sind es 98 Prozent gewesen. Maßnahmen zur Sturzprophylaxe gab es in Bremen bei 98 Prozent der Patienten, im Bundesdurchschnitt bei 92,9 Prozent.

Auch bei der Vermeidung von Komplikationen und beim Schutz vor Wundinfektionen „schneiden die hiesigen Kliniken sehr gut und oft besser als der Bundesdurchschnitt ab“, hieß es am Montag bei der Präsentation. „Ähnlich gute Ergebnisse hat die Knie-Endoprothetik aufzuweisen. Eine gute Beweglichkeit des Knies wird in Bremen etwa bei 95 Prozent der Patienten erreicht, deutschlandweit bei 92 Prozent.“

Elf Krankenhäuser in Bremen und Bremerhaven setzen künstliche Hüftgelenke ein, sieben sind es bei den künstlichen Kniegelenken. „Das Land Bremen verfügt damit über ein sehr gutes Angebot im Bereich der Endoprothetik, das auch weit über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen wird“, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Patienten aus dem Umland – immer wieder ein Thema. In Bremen kommen vier von zehn orthopädischen Patienten aus dem Umland.

www.bremer-krankenhausspiegel.de