Pastor Latzel droht ein „Diszi“

Bremen – Die Leitung der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) will am 14. Mai darüber entscheiden, ob ein Disziplinarverfahren gegen den umstrittenen Pastor Olaf Latzel (St. Martini) eröffnet wird. Dem BEK-Kirchenausschuss liegt die Empfehlung vor, das Verfahren einzuleiten. Zuvor hatte es ein Dienstgespräch mit Latzel gegeben. Latzel werden diffamierende Äußerungen über Homosexuelle vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen ihn eingeleitet. „Kirchliche Disziplinarverfahren werden – vergleichbar mit dem Öffentlichen Dienst – bei laufendenden strafrechtlichen Ermittlungen in der Regeln nach Eröffnung ausgesetzt und nach Abschluss des Strafverfahrens fortgesetzt“, hieß es am Donnerstag bei der BEK auf Nachfrage. kuz