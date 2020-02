Bremen - Von Jörg Esser. 14,4 Kilo Fisch und damit 300 Gramm mehr als im Jahr zuvor landeten 2018 bei jedem Deutschen auf dem Speiseteller. Das haben die Statistiker vom Fisch-Informationszentrum (FIZ) in Hamburg ermittelt. Weiteren Angaben zufolge gaben die Haushalte mit 3,9 Milliarden Euro mehr Geld für Fisch aus als je zuvor. Die Branche rechnet mit einem weiteren Anstieg.

„Die Wertschätzung für Fisch und Meeresfrüchte bleibt auf hohem Niveau“, ist dann auch von den Fischexperten auf der Fachmesse „Fish International“ im Bremer Messezentrum auf der Bürgerweide zu hören. „Deutschland und Fisch, das passt“, sagt ein holländischer Aussteller. „Aber da passt noch mehr rein.“ Soll heißen: Es gibt Nachholbedarf. Weltweit liegt der Pro-Kopf-Fisch-Verbrauch bei 19,3 Kilo pro Kopf. Franzosen, Schweden oder Chinesen verspeisen mehr als 30 Kilo pro Kopf. Spitzenreiter sind die Isländer mit mehr als 60 Kilo. Die Statistiker wissen natürlich auch, welches der Lieblingsfisch der Deutschen ist. Es ist der Alaska-Seelachs. Aus dem werden ja auch die Fischstäbchen gemacht – vor allem in Bremerhaven. Auf den Plätzen folgen Lachs, Thunfisch, Hering und Garnelen.

Seit Sonntag laufen die Fachmessen „Fish international“ und „Gastro Ivent“ in drei Messehallen auf der Bürgerweide. Zur Fischmesse sind rund 300 Aussteller aus 26 Ländern in die Hansestadt gekommen, zur Gastromesse rund 200. 12 000 Besucher aus Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie und Hotellerie werden an den drei Messetagen erwartet. „85 Prozent der Besucher sind auch Entscheider“, heißt es.

Einige seien auf den ersten Blick zu erkennen, sagt ein Bremerhavener Fischfeinkosthändler. „Die haben den Laptop unter dem Arm und das Dollarzeichen in den Augen.“ Der ungeschulte Chronist erkennt vor allem viele geschäftige und überraschend freundliche Menschen, die viel Fisch und Kaffee und neuartige Bier- und Schnapssorten probieren. „Ich mach erst mal eine Kampfrunde“, sagt ein Einzelhändler aus Nordhessen. Er grinst und geht auf Tour. In jedem Gang werden derweil Fachgespräche geführt – in diversen Sprachen. Auf holländisch und dänisch, englisch, französich und russisch. „Fisch ist international“, sagen die Messemacher.

Bei der „Fish International“ geht es unter anderem um Verarbeitungs- und Aquakulturtechnik, um nachhaltige Verpackungen und Tierwohl in der Fischzucht. Und um neue Fisch- und Seafood-Produkte, um japanische Flunder, Shrimps-Hörnchen und zertifizierte Tilapia, um Lachsfrikadellen und Thunfisch-Spieße und um Meeresprodukte, „die geerntet und nicht gefangen werden“.

Beim „Gastro Ivent“ findet das Fachpublikum Küchentechnik, Restaurantausstattung, digitale Arbeitshelfer und mehr. Hochwertige Lebensmittel und ungewöhnliche Getränke zählen dazu. „Lausitzer Porter“, das ist wieder so ein Bier mit Kirsch- und Erdbeergeschmack. Schön rot. Und die Bremer Doppelkorn-Spezialisten von „Nork“ haben jetzt auch Kaffee-Lakritz- und Zitronen-Ingwer-Likör im Angebot. Strandweine gibt es. „Freibeuter-Rum“´und „Nordsee-Brause“. Und „Knallköm“ an der Strandbar. In der Bremer Ecke sind unter anderem die Pralinenmanufaktur Nick van Heyningen mit süßen Appetithappen und die Röster von „Union Kaffee“ aus Walle präsent. Und so ganz nebenbei erfährt der Besucher: „Durst hat Zukunft.“

Die beiden Fachmessen sind auch heute noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.