Auf Passanten geschossen - Polizei rückt mit Großaufgebot an 

Bremen - Schüsse aus einer Softairwaffe haben am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei im Bremer Viertel ausgelöst.

Der Polizei wurde über Notruf gemeldet, dass eine Gruppe junger Leute auf einem Balkon mit einem Sturmgewehr hantierte und Passanten sowie vorbei fahrende Autos unter Beschuss nahm. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Die Polizei zog daraufhin ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften zusammen und umstellte den mutmaßlichen Tatort. In der betreffenden Wohnung stellte die Polizei fünf Personen. Die 15, 18, 23 und 29 Jahre alten Verdächtigen wurden fixiert und mit Handfesseln aus der Wohnung geführt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte das beschriebene Sturmgewehr. Dabei handelte es sich um eine täuschend echte Attrappe. Die Softairwaffe wurde als Beweismittel beschlagnahmt, auch um sie waffenrechtlich zu überprüfen. Die Polizisten stellten in der Wohnung dazugehörige Munition, diverse Nothämmer sowie Drogen und entsprechendes Zubehör sicher. Alle Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Darüber hinaus brachten die jungen Leute sich selbst in Lebensgefahr. Bei dem Einsatz wurde auch ein Schusswaffengebrauch angedroht, da für Polizei und Zeugen nicht erkennbar war, ob mit einer scharfen Waffe geschossen wurde.