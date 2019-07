Passagierzahlen im Sinkflug

Bremen - Von Jörg Esser. Minus 12,9 Prozent: Vor allem die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania hat dem Bremer Airport die Halbjahresbilanz verhagelt.

Der Flughafen im Neuenlander Feld zählte von Januar bis Juni 1 052 214 Passagiere. Das waren 156 422 oder eben fast 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Für Juni fällt die Bilanz noch schlechter aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat verlor der Bremer Airport knapp 39 000 Passagiere, was einem Einbruch von 15,7 Prozent entspricht.

Die Zahl der Flugbewegungen, also der Starts und Landungen, sank in den ersten sechs Monaten des Jahres gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 von 18 572 um 6,2 Prozent auf 17 423, im Juni um 10,6 Prozent von 3 689 auf 3 281. Das geht aus der Verkehrsstatistik des Flughafens hervor.

Die Germania, die bis dahin drei Maschinen der Airbus-A-320-Familie in Bremen stationiert hatte, hat ihren Flugbetrieb Anfang Februar eingestellt. Und der irische Billigflieger Ryanair hat seine Basis in der Hansestadt bereits im November 2018 geschlossen und seinen Flugplan ab Bremen ausgedünnt. Das hat ein gewaltiges Loch in die Bilanz gerissen.

Doch jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Andere Fluggesellschaft sollen und wollen die Löcher stopfen. So hat die Fluggesellschaft Sundair mit Sitz in Stralsund noch vor dem Erstflug ab Bremen (31. August, Ziel: Rhodos) angekündigt, einen Airbus A 320 in der Hansestadt zu stationieren. Während des Sommerflugplans, der bis Ende Oktober gültig ist, sollen Mallorca, Kreta, Antalya, Gran Canaria und Fuerteventura angesteuert werden. Im Winterflugplan (ab November) will Sundair Hurghada in Ägypten sowie Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura anfliegen. Marsa Alam in Ägypten soll im Februar 2020 hinzukommen. Flughafen-Chef Elmar Kleinert sagte: „Wir freuen uns, mit Sundair eine neue Airline im Angebot zu haben, die in Bremen ihr Engagement über die kommenden Jahre ausbauen will.“

Weitere Neulinge in Bremen sind die ungarische Wizz Air, die derzeit Kiew, Skopje und Danzig, ab Oktober den polnischen Urlaubsort Olsztyn in Masuren und ab Mitte Dezember auch Wien anfliegt, sowie die türkischen Ferienflieger Corendon und Pegasus, die Sun-Air of Scandinavia (Ziel: Toulouse) und die Bulgaria Air-Charter (Ziel: Burgas). Zudem fliegt Swiss wieder zwölf Mal pro Woche nach Zürich.