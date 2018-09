Passagierboom an der Columbuskaje: 260.000 Kreuzfahrer erwartet

Saison startet am 4. Mai 2019

Bremerhaven - Bremerhaven profitiert weiterhin vom Kreuzfahrtboom: In der Saison 2018 gingen rund 230.000 Passagiere in der Seestadt von oder an Bord. Das waren 64.000 mehr als im Jahr zuvor, sagte eine Sprecherin des Columbus Cruise Centers Bremerhaven (CCCB) am Donnerstag.